В Покровске завершились спасательные работы: число погибших выросло, – Зеленский (видео)

В результате ракетных ударов погибли девять человек, еще 82 получили ранения, в том числе двое детей. Второй раз оккупанты осуществили пуск "Искандера" в момент, когда в Покровске стартовала спасательная операция.

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Во вторник, 8 августа, в городе Покровск Донецкой области завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По данным главы государства, из-за российской ракетной атаки в Покровске погибли девять человек, еще 82 получили ранения, в том числе двое детей.

"Оба парня, один из них в тяжелом состоянии… Его зовут Никита, всего 11 лет ребенку, ученик 6-го класса школы", — сообщил президент.

Как отмечает Владимир Зеленский, 7 августа ВС РФ нанесли по Покровску несколько ракетных ударов. Второй раз россияне ударили "Искандером" в момент, когда уже началась спасательная операция.

"Такое сознательное решение террористов – нанести больше боли, наибольший вред. И за это будет максимальная ответственность России", — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил участников спасательной операции, которые наиболее активно проявили себя, помогая людям. Это старшие лейтенанты службы гражданской защиты Андрей Самусин и Александр Шило, полковник службы гражданской защиты Вячеслав Филюшин, полицейские Александр Чивенков и Владимир Никулин, фельдшер скорой города Мирноград Екатерина Железняк и врач-хирург Покровской больницы Игорь Климов.

Обращение Владимира Зеленского

В пресс-службе Покровской городской военной администрации 8 августа сообщили, что в общине прошел день траура по погибшим от террора российских оккупантов. В ведомстве выразили благодарность тем, кто оказал помощь нуждающимся.

"Спасатели, медики, коммунальщики, специалисты ГСЧС, полиция, благотворители, волонтеры работали не покладая рук, проявляя силу духа и единство", — отметили в администрации.

Напомним, что в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погиб Андрей Омельченко, который занимал должность заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Кроме того, в Покровске был ранен сотрудник полиции Владимир, который стал одним из героев документального фильма "20 дней в Мариуполе". Он приехал на место удара российской ракеты, чтобы оказать помощь людям, однако попал под повторный обстрел.