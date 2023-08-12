Скандал у лікарні Дніпра: діти після операцій опинялися в реанімації у важкому стані

Постраждалих пацієнтів після погіршення стану здоров'я було переведено в інші лікарні міста. В одному з медзакладів медики борються за життя 11-річного хлопчика, який у дуже тяжкому стані.

Related video

У Дніпрі після проведених хірургічних втручань в одній з лікарнень міста пацієнти опинялися в реанімації у важкому стані. Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

За інформацією відомства, в одній із лікарень Дніпра було прооперовано 4 дорослих та 5 дітей віком від 3 до 17 років. У післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття, що загрожувало їхньому життю.

"За цим фактом прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям (ч. 2 ст. 140 КК України)", — повідомляють у прокуратурі.

Зараз тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

Як повідомляє "9 канал", за інформацією з неофіційних джерел, йдеться про лікарню ім. Руднєва. Нібито саме там прооперовані пацієнти масово опинилися в реанімації в край тяжкому стані.

"Попередньо встановлено, що виною всьому препарат "Пропофол", який використовують анестезіологи. Причиною могло стати порушення умов зберігання препарату", — пише видання.

Зазначається, що головний лікар медзакладу зараз на лікарняному.

Також повідомляється, що постраждалих дітей оперативно перевели в інші лікарні міста. В одній із лікарень медики борються за життя 11-річного хлопчика, який у дуже тяжкому стані.

Нагадаємо, що у Запоріжжі після ракетного удару медикам вдалося реанумувати людину, яку попередньо оголосили загиблою. Спочатку представники місцевої влади озвучували інформацію щодо загибелі трьох громадян.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ завдяки дрону врятували пораненого бійця, скинувши йому інструкцію і ліки.