"Медики були в шоці": боєць ЗСУ розповів, як дрон врятував його на передовій (відео)
Сергій два дні пролежав посеред поля з важким пораненням, але збирається знову повернутися в стрій, щойно відновить сили.
Звичайний квадрокоптер DJI Mavic врятував життя українському солдату, який двічі був поранений у бою з російськими окупантами на півдні України. Він розповів подробиці історії журналістам CNN.
Сергій зазнав важких поранень у ногу та легеню і ризикував стекти кров'ю, ховаючись в одній із траншей, залишених бронетехнікою. Пораненого бійця помітили розвідники ЗСУ, які стежили за лінією фронту за допомогою дрона. Вони побачили білу плямочку серед воронок від вибухів і дуже швидко зорієнтувалися: повернули дрон, прив'язали до нього пляшку води, медикаменти та відправили назад до Сергія. Розвідники навіть написали записку як правильно надати собі першу допомогу.
"Навіть лежачи на пекучому сонці дві доби я не переставав боротися за своє життя, хоча був занадто близько до окупантів", — розповів Сергій журналістам, перебуваючи в безпеці в палаті госпіталю, де йому надали всю необхідну допомогу.
До останнього моменту наш герой не знав, чий дрон він побачив у небі, адже китайські DJI Mavic використовують обидві армії, але побачивши припаси він зрозумів, що врятований. З великими труднощами та болем йому вдалося дістатися до рятівної посилки та протриматися до моменту евакуації.
"Військові медики, які мене евакуювали, були шоковані, що я прожив дві доби з проколотою легенею", — розповів Сергій. Він стверджує, що цей випадок змусив його переглянути свої пріоритети та спосіб життя, і що, якщо необхідно, він повернеться до своїх побратимів, щойно відновить сили.
Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ дроном знешкодили вибухову пастку окупантів. Російські війська замаскували протитанкові міни в траві, але не змогли обдурити українців. Бійці Збройних сил України на Донецькому напрямку знищили боєприпаси противника, які він замаскував "зубами дракона".
Так само ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках. Окупанти намагалися одночасно стежити за переміщеннями українців і пригнічувати зв'язок, але дрони знищили цінну техніку. Ця система пригнічує супутникову навігацію, а також заважає українським військовим запускати комерційні дрони, такі як DJI Mavic.