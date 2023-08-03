"Вирвали зуби дракона": ЗСУ дроном знешкодили вибухову пастку окупантів (відео)

Російські війська замаскували протитанкові міни в траві, але не змогли обдурити українців.

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Бійці Збройних сил України на Донецькому напрямку знищили боєприпаси противника, які він замаскував "зубами дракона". Відповідне відео опублікував військовий журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі в четвер, 3 серпня.

Протитанкові міни знищили військові з підрозділу ударних БПЛА "Шершні Довбуша" (68-та окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша). Біля села Новомайорське Донецької області на ґрунтовій дорозі між посадками російські окупанти залишили міни, які могли зашкодити бойовій техніці ЗСУ. Щоб зробити їх непомітними, загарбники оточили боєприпаси "зубами дракона" — пірамідальними бетонними або залізобетонними виробами, що застосовуються як інженерне загородження.

Оператори направили в місце схрону мін безпілотник, який і підірвав їх. Після удару дрона із землі в небо здійнявся потужний стовп вогню і диму. Що залишилося від пастки загарбників після удару дрона глядачам не показали.

"Окупанти дуже невдало прикрили купу протитанкових мін "зубами дракона". У підсумку зуби вирвані, міни ефектно знешкоджені", — прокоментував Юрій Бутусов відеокадри.

Раніше ми писали про те, як дрон ЗСУ підірвав російську БМП на полі бою. У військової техніки виникли неполадки, але окупанти могли повернути її в стрій, якби не влучний удар "камікадзе".

Крім того, 1 серпня бійці ЗСУ показали, як дрон Perun підірвав БМП з окупантами. На відеокадрах відображено, як дрон "полює" за російською військовою машиною. Вона стояла на відкритому просторі серед уже згорілої техніки противника. У цей час український оператор БПЛА спрямував дрон прямо на техніку і безпілотник її успішно атакував.