"Вырвали зубы дракона": ВСУ дроном обезвредили взрывную ловушку оккупантов (видео)

Российские войска замаскировали противотанковые мины в траве, но не смогли обмануть украинцев.

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Бойцы Вооруженных сил Украины на Донецком направлении уничтожили боеприпасы противника, которые он замаскировал "зубами дракона". Соответсвующее видео опубликовал военный журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своем Telegram-канале в четверг, 3 августа.

Пртивотанковые мины уничтожили военные из подразделения ударных БПЛА "Шершни Довбуша" (68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша). Возле села Новомайорское Донецкой области на грунтовой дороге между посадками российские оккупанты оставили мины, которые могли навредить боевой технике ВСУ. Чтобы сделать их незаметными, захватчики окружили боеприпасы "зубами дракона" — пирамидальными бетонными или железобетонными изделиями, применяющимися в качестве инженерного заграждения.

Операторы направили в место схрона мин беспилотник, который и подорвал их. После удара дрона с земли в небо поднялся мощный столб огня и дыма. Что осталось от ловушки захватчиков после удара дрона зрителям не показали.

"Оккупанты очень неудачно прикрыли кучу противотанковых мин "зубами дракона". В итоге зубы вырваны, мины эффектно обезврежены", — прокомментировал Юрий Бутусов видеокадры.

Ранее мы писали о том, как дрон ВСУ подорвал российскую БМП на поле боя. У военной техники возникли неполадки, но оккупанты могли вернуть ее в строй, если бы не меткий удар "камикадзе".

Кроме того 1 августа бойцы ВСУ показали, как дрон Perun подорвал БМП с оккупантами. На видеокадрах запечатлено, как дрон "охотится" за российской военной машиной. Она стояла на открытом пространстве среди уже сгоревшей техники противника. В это время украинский оператор БПЛА направил дрон прямо технику и беспилотник ее успешно атаковал.