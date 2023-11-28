Від порятунку до вироку: як неправильне використання антибіотиків прирекло людство

Наука вже довгий час бореться з дедалі небезпечнішими та стійкішими до антибіотиків бактеріями. Але вони є лише наслідком наших дій, що беруть свій початок ще у ХХ столітті.

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Антибіотики, чудеса сучасної медицини, зіграли найважливішу роль у боротьбі з інфекціями, які раніше були смертельно небезпечні. Їх відкриття і широке застосування у XX столітті ознаменувало значні зміни в медичному лікуванні. Однак нині проблема полягає в появі стійких до антибіотиків бактерій, що становлять значну загрозу для охорони здоров'я. Щоб вирішити цю проблему, необхідно зрозуміти історію антибіотиків і те, як їхнє неправильне використання призвело до нинішньої ситуації, пише IFLScience.

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У стародавні часи лікування інфекцій було примітивним і часто включало в себе екстракти рослин і цвілі. Як приклад можна навести єгипетський папірус Еберса, датований 1550 роком до н. е., в якому для лікування ран рекомендувалося використовувати запліснявілий хліб і землю. Аналогічні практики зустрічалися в Стародавньому Китаї, Греції та Сербії. Однак ефективність цих методів була непостійною.

Сучасна ера антибіотиків розпочалася на початку XX століття з розробки доктором Паулем Ерліхом арсфенаміну, також відомого як сальварсан, для лікування сифілісу. Це відкриття мало велике значення, оскільки раніше сифіліс лікували токсичними металами. Відкриття арсфенаміну стало значним прогресом, хоча він часто використовувався разом з іншими важкими металами.

Найреволюційніший момент в історії антибіотиків стався 1928 року, коли доктор Олександр Флемінг випадково відкрив пеніцилін. Це відкриття сталося, коли Флемінг помітив, що пліснява в негерметичній чашці Петрі вбила бактерії стафілокока, які її оточували. Незважаючи на публікацію своїх відкриттів у 1929 році, минуло понад десять років, перш ніж пеніцилін був очищений для терапевтичного використання завдяки зусиллям таких дослідників, як Говард Флорі та Ернст Чейн.

Період з кінця 1940-х до 1960 року часто називають золотим віком антибіотиків, протягом якого було відкрито багато антибіотиків, що використовуються сьогодні, включно зі стрептоміцином, тетрацикліном і еритроміцином. Однак надмірне використання антибіотиків у людей і тварин призвело до появи стійких до антибіотиків бактерій, що стало серйозною проблемою в боротьбі з інфекціями.

Бактерії можуть виробити стійкість до антибіотиків шляхом мутації та природного добору, і цей процес прискорюється при неправильному використанні антибіотиків. Ця стійкість може передаватися майбутнім поколінням або навіть ділитися між різними бактеріями.

Для боротьби з цим вчені досліджують нові способи лікування, такі як кворум-гасіння, фагова терапія та імунотерапія. Кворум-гасіння порушує комунікацію між бактеріями, фагова терапія використовує віруси для зараження бактерій, а імунотерапія, подібно до того, як вона використовується під час лікування раку, дає змогу точніше впливати на інфекції.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підкреслює, що в боротьбі з антибіотикорезистентними інфекціями беруть участь усі. Основні заходи включають в себе відмову від непотрібного використання антибіотиків, проходження призначених курсів, відмову від спільного використання ліків, а також профілактичні заходи, такі як регулярне миття рук і безпечний секс.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що антибіотики є наріжним каменем сучасної медицини, проте їхня майбутня ефективність перебуває під загрозою через зростання кількості стійких бактерій. Для вирішення цієї проблеми необхідне поєднання наукових інновацій та відповідального використання антибіотиків населенням.

Раніше Фокус писав про відкриття антибіотика, проти якого у бактерій немає шансів. У міру того як супербактерії стають дедалі сильнішими, непримітний зразок ґрунту в руках науки зміг завдати їм важкого удару, від якого вони, можливо, не зможуть оговтатися.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили найбільший розсадник стійких до антибіотиків бактерій у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.