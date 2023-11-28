От спасения до приговора: как неправильное использование антибиотиков обрекло человечество

Наука уже долгое время борется с все более опасными и устойчивыми к антибиотикам бактериями. Но они являются лишь последствием наших действий, берущих свое начало еще в ХХ веке.

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Антибиотики, чудеса современной медицины, сыграли важнейшую роль в борьбе с инфекциями, которые раньше были смертельно опасны. Их открытие и широкое применение в XX веке ознаменовало значительные изменения в медицинском лечении. Однако в настоящее время проблема заключается в появлении устойчивых к антибиотикам бактерий, представляющих значительную угрозу для здравоохранения. Чтобы решить эту проблему, необходимо понять историю антибиотиков и то, как их неправильное использование привело к нынешней ситуации, пишет IFLScience.

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В древние времена лечение инфекций было примитивным и часто включало в себя экстракты растений и плесени. В качестве примера можно привести египетский папирус Эберса, датируемый 1550 годом до н. э., в котором для лечения ран рекомендовалось использовать заплесневелый хлеб и землю. Аналогичные практики встречались в Древнем Китае, Греции и Сербии. Однако эффективность этих методов была непостоянной.

Современная эра антибиотиков началась в начале XX века с разработки доктором Паулем Эрлихом арсфенамина, также известного как сальварсан, для лечения сифилиса. Это открытие имело большое значение, поскольку ранее сифилис лечили токсичными металлами. Открытие арсфенамина стало значительным прогрессом, хотя он часто использовался вместе с другими тяжелыми металлами.

Самый революционный момент в истории антибиотиков произошел в 1928 году, когда доктор Александр Флеминг случайно открыл пенициллин. Это открытие произошло, когда Флеминг заметил, что плесень в негерметичной чашке Петри убила окружающие бактерии стафилококка. Несмотря на публикацию своих открытий в 1929 году, прошло более десяти лет, прежде чем пенициллин был очищен для терапевтического использования благодаря усилиям таких исследователей, как Говард Флори и Эрнст Чейн.

Период с конца 1940-х по 1960 год часто называют золотым веком антибиотиков, в течение которого были открыты многие из используемых сегодня антибиотиков, включая стрептомицин, тетрациклин и эритромицин. Однако чрезмерное использование антибиотиков у людей и животных привело к появлению устойчивых к антибиотикам бактерий, что стало серьезной проблемой в борьбе с инфекциями.

Бактерии могут выработать устойчивость к антибиотикам путем мутации и естественного отбора, и этот процесс ускоряется при неправильном использовании антибиотиков. Эта устойчивость может передаваться будущим поколениям или даже делиться между различными бактериями.

Для борьбы с этим ученые исследуют новые способы лечения, такие как кворум-гашение, фаговая терапия и иммунотерапия. Кворум-тушение нарушает коммуникацию между бактериями, фаговая терапия использует вирусы для заражения бактерий, а иммунотерапия, подобно тому, как она используется при лечении рака, позволяет более точно воздействовать на инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает, что в борьбе с антибиотикорезистентными инфекциями участвуют все. Основные меры включают в себя отказ от ненужного использования антибиотиков, прохождение назначенных курсов, отказ от совместного использования лекарств, а также профилактические меры, такие как регулярное мытье рук и безопасный секс.

Подводя итог, можно сказать, что антибиотики являются краеугольным камнем современной медицины, однако их будущая эффективность находится под угрозой из-за роста числа устойчивых бактерий. Для решения этой проблемы необходимо сочетание научных инноваций и ответственного использования антибиотиков населением.

Ранее Фокус писал об открытии антибиотика, против которого у бактерий нет шансов. По мере того как супербактерии становятся все сильнее, неприметный образец почвы в руках науки смог нанести им тяжелый удар, от которого они, возможно, не смогут оправиться.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили самый большой рассадник устойчивых к антибиотикам бактерий в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями.

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