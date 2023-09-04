Нашли буквально в земле: ученые открыли антибиотик, против которого у бактерий нет шансов

По мере того как супербактерии становятся все сильнее, неприметный образец почвы в руках науки смог нанести им тяжелый удар, от которого они, возможно, не смогут оправиться.

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В ходе продолжающихся поисков эффективных антибиотиков для борьбы с опасными супербактериями, ученые сделали многообещающее открытие из неожиданного источника: песчаной почвы в Северной Каролине. Они обнаружили в ней вещество, названное кловибактином, которое может помочь в борьбе с растущей проблемой устойчивости к антибиотикам, пишет ScienceAlert.

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Данное открытие было сделано фармацевтической компанией NovoBiotic. Хотя пройдет еще около десяти лет, прежде чем это открытие превратится в лекарство, пригодное для использования в медицине, потенциал, заложенный в нем, весьма значителен.

В чем же причина, по которой ученые так рьяно ищут спасительный антибиотик? К сожалени, на данный момент, устойчивость к антибиотикам — это большая проблема. Бактерии постепенно учатся защищаться от лекарств, которые мы уже создали для их уничтожения. Это означает, что болезни могут становиться все более трудноизлечимыми. Так, в 2019 году устойчивость к антибиотикам стала третьей основной причиной смертности в мире. По оценкам, к 2050 году она может привести к десяти миллионам смертей в год. Таким образом, поиск новых и более эффективных антибиотиков — это часть вечной гонки вооружения между человечеством с бактериями.

Ким Льюис, микробиолог из Северо-Восточного университета, участвовавший в исследовании, заявил, что это может стать поворотным моментом в создании антибиотиков, к которым бактерии не смогут сопротивляться. Однако, как и в случае с любыми другими научными открытиями, необходимо проявлять осторожную надежду. По словам Льюиса, испытания и более подробное изучение открытия находятся на самых ранних этапах.

Как же удалось найти кловибактин? Проблема с антибиотиками заключается в том, что большинство бактерий просто не могут хорошо расти в лабораторных условиях. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали специальную методику, по которой они превратили образцы песчаной почвы, взятые в Северной Каролине, в своеобразный инкубатор, который позволил вырастить в лаборатории новый вид бактерий, названный Eleftheria terrae carolina, после трехмесячного ожидания. Из этой бактерии был выделен кловибактин.

Временной ряд растущей бактерии (сверху) и принцип работы кловибактина (снизу) Фото: Cell

Теперь давайте поговорим о том, что делает кловибактин особенным. Этот новый антибиотик действует уникальным образом. Он цепляется за бактерии и нарушает структуру, которую бактерии используют для своей защиты, фактически заставляя их разрушить свой защитный барьер. Поскольку бактерии раньше не сталкивались с таким антибиотиком, они не научились защищаться от него. Это дает нам преимущество в борьбе с устойчивостью к лекарству.

Но у нового вещества есть еще один козырь в рукаве против упрямых вредителей. Кловибактин воздействует на очень базовую часть бактерии, которую они не могут изменить без вреда для себя. Это отличается от других антибиотиков, которые часто нацелены на части, которые могут изменяться и защищать организмы от них. Тем самым, вещество может стать важным шагом на пути к универсальному оружию против бактерий, которое исключает их будущую устойчивость к нему.

Проведенные на сегодняшний день испытания оказались многообещающими. Например, кловибактин успешно лечил инфекции метициллинрезистентного золотистого стафилококка у мышей, и не оказывал токсического действия на клетки человека в лабораторных условиях. При этом в ходе экспериментов не наблюдалось признаков развития устойчивости бактерий.

Хотя этот путь только начался, данное открытие свидетельствует о возможности создания более эффективных антибиотиков в будущем. Это обнадеживающий шаг в сложной области, ежедневно борющейся не только за полное излечение сотен миллионов людей, но и за выживание нашего вида, в целом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научили вирусы выискивать и уничтожать бактерии в нашем организме. Вирусы, которые долгое время считались источником проблем, могут стать нашими союзниками в войне против супербактерий благодаря прорывному исследованию.

Также Фокус писал о распространяющейся по всему миру бактерии диареи, которая не поддается лечению. Случаи болезни с высокой лекарственной устойчивостью становятся все более распространенными, а вспышка в Кабо-Верде вызвала панику в среде представителей ЕС.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.