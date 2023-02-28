Медики бьют тревогу. По миру ширится супербактерия диареи, которая не поддается лечению

Случаи болезни с высокой лекарственной устойчивостью становятся все более распространенными, а вспышка в Кабо-Верде вызвала панику в среде представителей ЕС.

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Чиновники Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) бьют тревогу по поводу супербактерии, вызывающей диарею. Данные центра показывают заметный рост числа штаммов бактерий шигелла с широкой лекарственной устойчивостью за последние полвека. Хотя эти инфекции, как правило, не являются тяжелыми, антибиотики необходимы для предотвращения и лечения опасных для жизни случаев, а бактерии могут передавать свои гены устойчивости другим опасным микробам, усложняя работу и без того перегруженных систем здравоохранения, пишет Gizmodo.

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Шигелла является одним из наиболее распространенных источников диареи в мире: ежегодно только в Соединенных Штатах регистрируется около 450 000 инфекций. Большинство случаев "легкие", но больные все равно страдают от диареи, лихорадки и судорог в течение недели. Иногда диарея становится кровавой (состояние, известное как дизентерия). Реже инфекция может вызвать такие осложнения, как сильное обезвоживание, судороги, поражение почек и сепсис (часто из-за того, что бактерии попадают в кровоток). Тяжелые формы заболевания более вероятны у очень молодых людей, а также у людей с ослабленной иммунной системой.

Бактерии редко убивают людей, хотя до сих пор считается, что из-за них ежегодно госпитализируют тысячи людей. И это остается серьезной глобальной угрозой для здоровья, особенно в более бедных регионах мира с слабым уровнем здравоохранением и санитарии. По данным Всемирной организации здравоохранения, шигелла убивает около 200 000 человек в год. Большинство случаев проходят сами по себе, при этом обычное лечение заключается только в приеме жидкости и отдыхе. Но когда эти инфекции становятся более серьезными или возникают у людей с повышенным риском серьезного заболевания, для сокращения его продолжительности используются антибиотики. К сожалению, шигелла — одно из многих бактериальных заболеваний, которые неуклонно приобретают устойчивость к этому когда-то надежному оружию.

Бактерии шигеллы в целом научились сопротивляться многим антибиотикам, ранее использовавшимся в качестве передовых средств лечения. Некоторые штаммы считаются широко устойчивыми к лекарствам, то есть они проявляют устойчивость ко всему спектру препаратов, обычно используемых для их лечения. По данным национальной системы эпиднадзора ЦКЗ, в 2015 году практически 0% случаев шигеллы в США были носителями этих штаммов. Но в бюллетене по вопросам здравоохранения, опубликованном на выходных, агентство сообщило, что 5% случаев в 2022 году были с широкой лекарственной устойчивостью.

Вполне вероятно, что многие из этих инфекций разрешились сами по себе, и они по-прежнему реагируют на менее используемые антибиотики, либо отдельно, либо в сочетании с другими. Но нет четкой стратегии лечения этих выносливых штаммов, а это означает, что врачи будут тратить драгоценное время и ресурсы, пытаясь разработать ее. И в некоторых тяжелых случаях эта задержка вполне может быть фатальной. Если этого недостаточно, многие гены, обеспечивающие защиту этих штаммов, могут быть переданы другим бактериям в кишечнике, что только усилит резистентность к антибиотикам в целом.

Еще одна проблема заключается в том, что шигелла невероятно заразна, поэтому вспышки могут быстро выйти из-под контроля. Бактерии могут распространяться через зараженную пищу и воду, а также при контактах между людьми, включая половые контакты. Ранее в этом месяце, например, европейские чиновники здравоохранения сообщили о широко распространенной вспышке, от которой заболели сотни туристов, которые останавливались в пятизвездочных отелях в островной стране Кабо- Верде. Считается, что в некоторых из этих случаев также присутствуют штаммы с множественной лекарственной устойчивостью.

"Учитывая эти потенциально серьезные проблемы общественного здравоохранения, ЦКЗ просит медицинских работников проявлять бдительность в отношении подозрения и сообщения о случаях широкой лекарственной устойчивости шигеллы в местное или государственное управление здравоохранения, а также информировать пациентов и сообщества с повышенным риском о профилактике и распространении инфекции", — написал ЦКЗ в своем бюллетене.

Исследователи активно работают над вакцинами против шигелл и даже проверяют их в клинических испытаниях, что должно помочь уменьшить наносимый ими вред. Но в то же время люди могут снизить риск заражения или передачи шигелл и многих других желудочных инфекций, регулярно промывая руки и аккуратно выбрасывая детские подгузники. Люди, которые подозревают, что они больны, должны оставаться дома. Им также следует избегать плавания или приготовления пищи для других, пока у них диарея. Поскольку инфекция может передаваться половым путем, людям следует подождать не менее двух недель после исчезновения симптомов, перед совершением полового контакта.

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