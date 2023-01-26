Человеческий микробиом оказался по-настоящему заразным: что выяснили ученые

Люди, живущие рядом могут влиять на сообщество микробов, живущих внутри вас, считают ученые.

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Новое исследование обнаружило доказательство того, что люди, которые живут с нами и те, кто нас вырастил, могут более сильно влиять на наш микробиом, чем некоторые факторы образа жизни, возраст или даже генетика. Если результаты нового исследования найдут свое подтверждение, то это означает, что триллионы микробов, которые живут в наших телах могут быть более заразными, чем считалось. И это может иметь серьезные последствия, пишет ScienceAlert.

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Ученые под руководством Николо Сегаты из Университета Тренто, Италия, провели масштабное исследование микробиома нескольких тысяч человек, которые живут в 20 странах мира в разных частях планеты.

Ученые выяснили, что социальные взаимодействия между близкими людьми могут помочь сформировать индивидуальное сообщество микробов внутри каждого человека, а это может сыграть важную роль в появлении болезней, связанных с микробиомом.

Хотя исследование не показывает, как микробы напрямую переходят от одного человека к другому, вместо этого стало известно триллионы микробов, которые живут в нас передаются окружающим.

Ученые считают, что даже непродолжительное взаимодействие между близкими людьми помогает быстрому распространению бактерий между людьми-носителями. Исследование показало, что более 10 млн штаммов бактерий могут быть переданы от матери ребенку и между людьми, которые живут рядом.

Хотя предыдущие исследования уже показали, что мама помогает развитию микробиома ребенка в первые несколько месяцев жизни, путем передачи ему части своей собственной микрофлоры. Также известно, что микробиом человека может меняться в течение жизни и все зависит от питания, образа жизни и окружающей среды.

[ + – ] Ученые считают, что даже непродолжительное взаимодействие между близкими людьми помогает быстрому распространению бактерий между людьми-носителями. Исследование показало, что более 10 млн штаммов бактерий могут быть переданы от матери ребенку и между людьми, которые живут рядом Фото: BBC

По словам Сегаты, результаты исследования показали, что наиболее заразными бактериями являются те, которые передаются от матери ребенку. То есть это самый распространенный путь передачи огромного количества бактерий.

Самое интересное, что эти бактерии являются очень живучими и хотя их процент в течение жизни снижается, все же даже в возрасте 85 лет у человека останется часть этих бактерий.

Но ученые выяснили, что то, с кем живет человек и с кем общается ежедневно, оказывает почти такое же большое влияние на распространение микробов между людьми. И благодаря этому может изменится состав его микробиома.

"Чем дольше люди живут вместе, или чем дольше люди общаются между собой очень тесно, тем выше шансы, что они обменяются бактериями почти в одинаковом количестве между собой", — говорит Сегата.

Также результаты исследования показали, что даже поверхностные взаимодействия между людьми, то есть не такие частые встречи могут влиять на микробиом человека, в лучшую или в худшую сторону.

[ + – ] акже результаты исследования показали, что даже поверхностные взаимодействия между людьми, то есть не такие частые встречи могут влиять на микробиом человека, в лучшую или в худшую сторону Фото: Daily Mail

"Мы считаем, что некоторые микробы, которые получает человек от другого носителя могут иногда приносить пользу, но также они могут и навредить. То есть сделать человека более восприимчивым к болезням", — говорит Сегата.

По словам ученых, некоторые болезни, такие как сердечно-сосудистые заболевания, диабет или рак, частично связаны с измененным составом микробиома. Поэтому обмен бактерия между людьми может иметь серьезные последствия для здоровья.

"Мы доказали, что активный обмен микробами между людьми происходит постоянно, а значит некоторые болезни, которые сейчас считаются неинфекционными и зависят от состава микробиома, могут быть, по крайней мере, в определенной степени, инфекционными", — говорит Сегата.

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