Влияет на генетическом уровне. Ученые обнаружили, что употребление соли меняет поведение

О вреде соли для сердца и артериального давления известно уже давно, но теперь исследователи полагают, что она способна изменить и поведение.

Related video

Десятилетия различных исследований доказали, что людям стоит осторожнее относиться к количеству потребляемой соли — слишком большое ее количество в рационе грозит проблемами с сердцем и давлением, пишет The Jerusalem Post.

Более того, последующие исследования показали, что потребление большого количества соли также влияет на продолжительность жизни человека — ученые считают, что в среднем продолжительность жизни мужчин уменьшается на 2 года, а женщин — на 1,5.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако группа ученых из Эдинбургского университета предполагает, что это не единственная опасность, которую несет в себе соль. Хотя многое известно о воздействии диеты с высоким содержанием соли на сердце и давление человека, ученые предполагают, что мы знаем слишком мало о том, что как высокое содержание соли в рационе влияет на поведение человека.

Отметим, что ранее исследователи пришли к выводу, что рекомендуемое потребление соли для взрослого человека составляет не более 6 граммов в день. Однако реальные цифры свидетельствуют о том, что большинство людей обычно потребляет около 9 граммов соли в день.

Ученые из Эдинбурга провели эксперимент на мышах — одна группа животных придерживалась диеты с низким содержанием соли, другая — высоким. Результаты исследование свидетельствуют о том, что диета с высоким уровнем соли повышает уровень гормона стресса у подопытных мышей в среднем на 75%. Исследователи обнаружили, что уровень гормона стресса в состоянии покоя повышается, а гормональный ответ на стресс был у мышей на диете с высоким содержанием соли вдвое выше. Кроме того, ученые заметили, что соль повышает активность генов, которые отвечают за белки мозга, контролирующие реакцию организма на стресс.

По словам профессора Мэтью Бэйли из Центра сердечно-сосудистых наук Эдинбургского университета, важно помнить, что люди — это то, что они едят Именно поэтому нам так важно знать, как те или иные продукты влияют на наше не только физическое, но и психологическое здоровье.

Исследователи отмечают, что полученные ими результаты невозможно напрямую связать с людьми, однако они должны помочь людям стать более осведомленными в том, как соль влияет на наше здоровье, в том числе и психологическое.

Ранее Фокус писал о том, что соль сокращает жизнь — ученые выяснили, сколько лет теряют любители солененького.