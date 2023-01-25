Впливає на генетичному рівні. Учені з'ясували, що вживання солі змінює поведінку

Про шкоду солі для серця та артеріального тиску відомо вже давно, але тепер дослідники вважають, що вона здатна змінити і поведінку.

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Десятиліття різних досліджень довели, що людям варто обережніше ставитися до кількості споживаної солі — занадто велика її кількість у раціоні загрожує проблемами із серцем і тиском, пише The Jerusalem Post.

Ба більше, подальші дослідження показали, що споживання великої кількості солі також впливає на тривалість життя людини — вчені вважають, що переважно тривалість життя чоловіків зменшується на 2 роки, а жінок — на 1,5.

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Однак група вчених з Единбурзького університету припускає, що це не єдина небезпека, яку несе сіль. Хоча багато відомо про вплив дієти з високим вмістом солі на серце та тиск людини, вчені припускають, що ми знаємо занадто мало про те, як високий вміст солі в раціоні впливає на поведінку людини.

Зазначимо, що раніше дослідники дійшли висновку, що рекомендоване споживання солі для дорослої людини становить не більше 6 грамів на день. Однак реальні цифри свідчать, що більшість людей зазвичай споживає приблизно 9 грамів солі на день.

Учені з Единбурга провели експеримент на мишах — одна група тварин дотримувалася дієти з низьким вмістом солі, інша — високим. Результати дослідження свідчать, що дієта з високим рівнем солі підвищує рівень гормону стресу в піддослідних мишей здебільшого на 75%. Дослідники з'ясували, що рівень гормону стресу в стані спокою підвищується, а гормональна відповідь на стрес була у мишей на дієті з високим вмістом солі вдвічі вищою. Крім того, вчені зауважили, що сіль підвищує активність генів, які відповідають за білки мозку, котрі контролюють реакцію організму на стрес.

За словами професора Метью Бейлі з Центру серцево-судинних наук Единбурзького університету, важливо пам'ятати, що люди — це те, що вони їдять. Саме тому нам так важливо знати, як ті чи інші продукти впливають на наше не лише фізичне, а й психологічне здоров'я.

Дослідники зазначають, що отримані ними результати неможливо безпосередньо пов'язати з людьми, проте вони мають допомогти людям стати більш обізнаними у тому, як сіль впливає на наше здоров'я, зокрема й психологічне.

Раніше Фокус писав про те, що сіль скорочує життя — вчені з'ясували, скільки років втрачають любителі солоного.