Сіль скорочує життя. Учені з'ясували, скільки років втрачають любителі солоненького

Дослідники довели, що надмірне споживання солі справді шкодить здоров'ю.

Нове дослідження показало, що додавання солі до їжі за столом є одним із чинників ранньої смерті. Про це повідомляє The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними вчених, постійне додавання солі в їжу скорочує тривалість життя у чоловіків на понад два роки, а у жінок — на півтора. У дослідженні не заперечили ймовірність того, що велике споживання солі є показником менш здорового способу життя загалом.

"Наскільки я знаю, проведене нами дослідження є першим у своєму роді. Раніше ніхто ще не оцінював зв'язок між додаванням солі в їжу з передчасною смертю. Навіть помірне зниження щоденного споживання натрію може суттєво покращити здоров'я людини", — каже автор дослідження з Тулейнського університету в Новому Орлеані Лу Ці.

У дослідженні взяли участь понад 500 тис. учасників із біобанку UK Biobank. За станом здоров'я піддослідних спостерігали загалом 9 років. На початку експерименту учасники заповнювали анкети, у яких вказували, скільки солі вони додають у їжу і як часто.

Учені зізнаються, що споживання солі у світі досить складно відстежити. Справа в тому, що багато напівфабрикатів уже містять велику кількість солі, також аналіз сечі не завжди дає точний результат.

Зазначається, що на Заході приблизно 70% споживання натрію припадає на напівфабрикати або готові продукти і лише 8-20% на сіль, яка додається до страв за столом. Саме додавання солі перед їжею є індикатором того, наскільки та чи інша людина любить солоні продукти. Тому команда дослідників зосередилася на цьому показнику.

[ + – ] Приблизно 70% споживання натрію припадає на напівфабрикати чи готові продукти

Для тих, хто завжди приправляв свою їжу сіллю, ризик передчасної смерті був вищим на 28%, ніж у тих, хто ніколи цього не робив. У 50-річному віці чоловіки, які додавали сіль у свої страви, мали тривалість життя на 2,3 роки менше, а жінки — на 1,5 роки.

У дослідженні враховувалися інші чинники, такі як вік, стать, етнічна приналежність, індекс маси тіла, і навіть наявність шкідливих звичок. Також до уваги бралися і медичні стани, такі як діабет, рак і хвороби серця.

За словами старшої наукової працівниці Сальгренської академії при Гетеборгському університеті Анніки Розенгрен, відмовитися від споживання солі понад норму набагато складніше, ніж, наприклад, кинути палити. Складність полягає в тому, що повна відмова від нікотину не вплине на здоров'я, а ось у випадку із сіллю, існує оптимальний рівень. Іншими словами, не можна повністю виключити зі свого раціону сіль, водночас не завдавши шкоди здоров'ю. З іншого боку, досить важко визначити цей оптимальний рівень для кожної людини.

"Наразі дані показують, що здоровим людям, які вживають помірну кількість солі, не варто надто турбуватися", — каже Розенгрен.

Цій групі людей необхідно просто врівноважувати споживання натрію дієтою, яка буде багата на фрукти й овочі. Але людям із серцево-судинними захворюваннями варто скоротити обсяг споживаної солі.

"Відмова від додавання додаткової дрібки солі в уже готові страви — найкращий спосіб досягти потрібного результату", — підсумувала експертка.