Сіль скорочує життя. Учені з'ясували, скільки років втрачають любителі солоненького
Дослідники довели, що надмірне споживання солі справді шкодить здоров'ю.
Нове дослідження показало, що додавання солі до їжі за столом є одним із чинників ранньої смерті. Про це повідомляє The Guardian.
За даними вчених, постійне додавання солі в їжу скорочує тривалість життя у чоловіків на понад два роки, а у жінок — на півтора. У дослідженні не заперечили ймовірність того, що велике споживання солі є показником менш здорового способу життя загалом.
"Наскільки я знаю, проведене нами дослідження є першим у своєму роді. Раніше ніхто ще не оцінював зв'язок між додаванням солі в їжу з передчасною смертю. Навіть помірне зниження щоденного споживання натрію може суттєво покращити здоров'я людини", — каже автор дослідження з Тулейнського університету в Новому Орлеані Лу Ці.
У дослідженні взяли участь понад 500 тис. учасників із біобанку UK Biobank. За станом здоров'я піддослідних спостерігали загалом 9 років. На початку експерименту учасники заповнювали анкети, у яких вказували, скільки солі вони додають у їжу і як часто.
Учені зізнаються, що споживання солі у світі досить складно відстежити. Справа в тому, що багато напівфабрикатів уже містять велику кількість солі, також аналіз сечі не завжди дає точний результат.
Зазначається, що на Заході приблизно 70% споживання натрію припадає на напівфабрикати або готові продукти і лише 8-20% на сіль, яка додається до страв за столом. Саме додавання солі перед їжею є індикатором того, наскільки та чи інша людина любить солоні продукти. Тому команда дослідників зосередилася на цьому показнику.
Для тих, хто завжди приправляв свою їжу сіллю, ризик передчасної смерті був вищим на 28%, ніж у тих, хто ніколи цього не робив. У 50-річному віці чоловіки, які додавали сіль у свої страви, мали тривалість життя на 2,3 роки менше, а жінки — на 1,5 роки.
У дослідженні враховувалися інші чинники, такі як вік, стать, етнічна приналежність, індекс маси тіла, і навіть наявність шкідливих звичок. Також до уваги бралися і медичні стани, такі як діабет, рак і хвороби серця.
За словами старшої наукової працівниці Сальгренської академії при Гетеборгському університеті Анніки Розенгрен, відмовитися від споживання солі понад норму набагато складніше, ніж, наприклад, кинути палити. Складність полягає в тому, що повна відмова від нікотину не вплине на здоров'я, а ось у випадку із сіллю, існує оптимальний рівень. Іншими словами, не можна повністю виключити зі свого раціону сіль, водночас не завдавши шкоди здоров'ю. З іншого боку, досить важко визначити цей оптимальний рівень для кожної людини.
"Наразі дані показують, що здоровим людям, які вживають помірну кількість солі, не варто надто турбуватися", — каже Розенгрен.
Цій групі людей необхідно просто врівноважувати споживання натрію дієтою, яка буде багата на фрукти й овочі. Але людям із серцево-судинними захворюваннями варто скоротити обсяг споживаної солі.
"Відмова від додавання додаткової дрібки солі в уже готові страви — найкращий спосіб досягти потрібного результату", — підсумувала експертка.