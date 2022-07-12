Соль сокращает жизнь. Ученые выяснили, сколько лет теряют любители солененького
Исследователи доказали, что чрезмерное потребление соли действительно вредит здоровью.
Новое исследование показало, что добавление соли к еде за столом является одним из факторов ранней смерти. Об этом сообщает The Guardian.
По данным ученых, постоянное добавление соли в еду сокращает продолжительность жизни у мужчин более чем на два года, а у женщин – на полтора. В исследовании не исключили вероятности того, что большое потребление соли является показателем менее здорового образа жизни в целом.
"Насколько я знаю, проведенное нами исследования является первым в своем роде. Ранее никто еще не оценивал связь между добавлением соли в пищу с преждевременной смертью. Даже умеренное снижение ежедневного потребления натрия может существенно улучшить здоровье человека", – говорит автор исследования из Тулейнского университета в Новом Орлеане Лу Ци.
В исследовании приняли участие более 500 тыс. участников из биобанка UK Biobank. За состоянием здоровья испытуемых наблюдали в среднем 9 лет. В самом начале эксперимента участники заполняли анкеты, в которых указывали, сколько соли они добавляют в еду и как часто.
Ученые признаются, что потребление соли в современном мире достаточно сложно отследить. Дело в том, что многие полуфабрикаты уже содержат большое количество соли, также анализ мочи не всегда дает точный результат.
Отмечается, что на Западе примерно 70% потребления натрия приходится на полуфабрикаты или готовые продукты и только 8-20% на соль, которая добавляется в блюда за столом. Именно добавление соли перед едой является индикатором того, насколько тот или иной человек любит соленые продукты. Поэтому команда исследователей сосредоточилась на этом показателе.
Для тех, кто всегда приправлял свою пищу солью риск преждевременной смерти был выше на 28%, чем у тех, кто никогда этого не делал. В 50-летнем возрасте мужчины, добавлявшие соль в свои блюда, имели продолжительность жизни на 2,3 года меньше, а женщины – на 1,5 года.
В исследовании учитывались и другие факторы, такие как возраст, пол, этническая принадлежность, индекс массы тела, а также наличие вредных привычек. Также во внимание брались и медицинские состояния, такие как диабет, рак и болезни сердца.
По словам старшей научной сотрудницы Сальгренской академии при Гетеборгском университете Анники Розенгрен, отказаться от потребления соли сверх нормы намного сложнее, чем например, бросить курить. Сложность заключается в том, что полный отказ от никотина не окажет негативного влияния на здоровье, а вот в случае с солью, существует оптимальный уровень. Иными словами, нельзя полностью исключить из своего рациона соль, при этом не нанеся вред здоровью. С другой стороны достаточно трудно определить тот самый оптимальный уровень для каждого человека.
"На данный момент данные показывают, что здоровым людям, которые употребляют умеренное количество соли, не стоит слишком беспокоиться", – говорит Розенгрен.
Этой группе людей необходимо просто уравновешивать потребление натрия диетой, которая будет богата фруктами и овощами. Но людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит сократить объем потребляемой соли.
"Отказ от добавления дополнительной щепотки соли в уже готовые блюда – лучший способ добиться нужного результата", – подытожила эксперт.