Соль сокращает жизнь. Ученые выяснили, сколько лет теряют любители солененького

Исследователи доказали, что чрезмерное потребление соли действительно вредит здоровью.

Новое исследование показало, что добавление соли к еде за столом является одним из факторов ранней смерти. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным ученых, постоянное добавление соли в еду сокращает продолжительность жизни у мужчин более чем на два года, а у женщин – на полтора. В исследовании не исключили вероятности того, что большое потребление соли является показателем менее здорового образа жизни в целом.

"Насколько я знаю, проведенное нами исследования является первым в своем роде. Ранее никто еще не оценивал связь между добавлением соли в пищу с преждевременной смертью. Даже умеренное снижение ежедневного потребления натрия может существенно улучшить здоровье человека", – говорит автор исследования из Тулейнского университета в Новом Орлеане Лу Ци.

В исследовании приняли участие более 500 тыс. участников из биобанка UK Biobank. За состоянием здоровья испытуемых наблюдали в среднем 9 лет. В самом начале эксперимента участники заполняли анкеты, в которых указывали, сколько соли они добавляют в еду и как часто.

Ученые признаются, что потребление соли в современном мире достаточно сложно отследить. Дело в том, что многие полуфабрикаты уже содержат большое количество соли, также анализ мочи не всегда дает точный результат.

Отмечается, что на Западе примерно 70% потребления натрия приходится на полуфабрикаты или готовые продукты и только 8-20% на соль, которая добавляется в блюда за столом. Именно добавление соли перед едой является индикатором того, насколько тот или иной человек любит соленые продукты. Поэтому команда исследователей сосредоточилась на этом показателе.

[ + – ] Примерно 70% потребления натрия приходится на полуфабрикаты или готовые продукты

Для тех, кто всегда приправлял свою пищу солью риск преждевременной смерти был выше на 28%, чем у тех, кто никогда этого не делал. В 50-летнем возрасте мужчины, добавлявшие соль в свои блюда, имели продолжительность жизни на 2,3 года меньше, а женщины – на 1,5 года.

В исследовании учитывались и другие факторы, такие как возраст, пол, этническая принадлежность, индекс массы тела, а также наличие вредных привычек. Также во внимание брались и медицинские состояния, такие как диабет, рак и болезни сердца.

По словам старшей научной сотрудницы Сальгренской академии при Гетеборгском университете Анники Розенгрен, отказаться от потребления соли сверх нормы намного сложнее, чем например, бросить курить. Сложность заключается в том, что полный отказ от никотина не окажет негативного влияния на здоровье, а вот в случае с солью, существует оптимальный уровень. Иными словами, нельзя полностью исключить из своего рациона соль, при этом не нанеся вред здоровью. С другой стороны достаточно трудно определить тот самый оптимальный уровень для каждого человека.

"На данный момент данные показывают, что здоровым людям, которые употребляют умеренное количество соли, не стоит слишком беспокоиться", – говорит Розенгрен.

Этой группе людей необходимо просто уравновешивать потребление натрия диетой, которая будет богата фруктами и овощами. Но людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит сократить объем потребляемой соли.

"Отказ от добавления дополнительной щепотки соли в уже готовые блюда – лучший способ добиться нужного результата", – подытожила эксперт.