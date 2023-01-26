Таблетка от ожирения. Ученые поняли, как действует на человека нездоровая пища и что с этим делать

Исследователи полагают, что нашли нечто в нашем мозге, что поможет создать таблетку от лишнего веса.

Related video

Большое количество жирной пищи, такой как гамбургеры и жареная курица, очевидно, может привести к ожирению. Однако ученые теперь полагают, что все происходит не совсем так, как мы считали ранее, пишет Study Finds.

В новом исследовании группа ученых под руководством доктора Кристин Браунинг из Медицинского колледжа штата Пенсильвания обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров, по-видимому, снижает нашу способность регулировать аппетит и потребление калорий.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более чем две сотни лабораторных грызунов. Их разделили на группы, которые придерживались в течение 1,3,5 или 14 дней одной из двух диет:

сбалансированный рацион;

пища с высоким содержанием жиров.

По словам Браунинг, они с коллегами обнаружили, что потребление калорий в краткосрочной перспективе регулируется астроцитами. Эксперимент показал, что кратковременная диета с высоким содержанием жиров, от 3 до 5 дней, оказывает наибольшее влияние на астроциты, запуская нормальный сигнальный путь для управления желудком. Со временем астроциты теряют чувствительность к пище с высоким содержанием жиров и калорий, а примерно через 10-14 дне астроциты и вовсе перестают реагировать. В результате наш мозг теряет способность регулировать потребление калорий, что в свою очередь ломает передачу сигналов желудку и тем самым задерживает его опорожнение.

Что происходит в мозге после потребления жирной пищи

Известно, что астроциты первоначально реагируют, когда мы едим нездоровую пищу — они высвобождают химические вещества (глиотрансмиттеры), которые стимулируют нейроны, обеспечивающие правильную работу желудка.

Когда что-то нарушает работу астроцитов, это нарушает работу всей цепочки. Количество сигнальных химических веществ уменьшается, что приводит к задержке пищеварения.

Что дальше

Исследователи предполагают, что это открытие может открыть путь к лечению ожирения, а именно — к созданию таблетки от ожирения, которая бы воздействовала на нейроны головного мозга. Исследование проведенное на крысах показывает, что именно астроциты контролируют химический путь к кишечнику, а диета с высоким содержанием жиров нарушает эту связь.

Более того, ученые считают, что понимание роли мозга и этих сложных процессов в целом, которые приводят к обжорству, может помочь в разработке методов лечения увеличения веса, а следовательно поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что именно влияет на рост человека.