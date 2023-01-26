Пігулка від ожиріння. Вчені зрозуміли, як діє на людину нездорова їжа і що з цим робити

Дослідники вважають, що знайшли щось у нашому мозку, що допоможе створити таблетку від зайвої ваги.

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Велика кількість жирної їжі, такої як гамбургери та смажена курка, очевидно, може призвести до ожиріння. Проте вчені тепер вважають, що все відбувається не зовсім так, як ми вважали раніше, пише Study Finds.

У новому дослідженні група вчених під керівництвом докторки Крістін Браунінг із Медичного коледжу штату Пенсільванія виявили, що дієта з високим вмістом жирів, мабуть, знижує нашу здатність регулювати апетит та споживання калорій.

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Вчені провели експеримент, у якому взяли участь понад дві сотні лабораторних гризунів. Їх розділили на групи, які дотримувалися протягом 1,3,5 або 14 днів однієї з двох дієт:

збалансований раціон;

їжа з високим вмістом жирів.

За словами Браунінг, вони з колегами виявили, що споживання калорій у короткостроковій перспективі регулюється астроцитами. Експеримент показав, що короткочасна дієта з високим вмістом жирів, від 3 до 5 днів, найбільше впливає на астроцити, запускаючи нормальний сигнальний шлях для управління шлунком. Згодом астроцити втрачають чутливість до їжі з високим вмістом жирів і калорій, а приблизно через 10-14 дні астроцити взагалі перестають реагувати. В результаті наш мозок втрачає здатність регулювати споживання калорій, що, зі свого боку, ламає передачу сигналів шлунку і тим самим затримує його випорожнення.

Що відбувається у мозку після споживання жирної їжі

Відомо, що астроцити спочатку реагують, коли ми їмо нездорову їжу — вони вивільняють хімічні речовини (гліотрансмітери), які стимулюють нейрони, що забезпечують правильну роботу шлунка.

Коли щось порушує роботу астроцитів, це порушує роботу всього ланцюжка. Кількість сигнальних хімічних речовин зменшується, що призводить до затримки травлення.

Що далі

Дослідники припускають, що це відкриття може відкрити шлях до лікування ожиріння, а саме до створення таблетки від ожиріння, яка б впливала на нейрони головного мозку. Дослідження, проведене на щурах, показує, що саме астроцити контролюють хімічний шлях до кишечника, а дієта з високим вмістом жирів порушує цей зв'язок.

Щобільше, вчені вважають, що розуміння ролі мозку та цих складних процесів загалом, які призводять до обжерливості, може допомогти у розробці методів лікування збільшення ваги, а отже допоможе у профілактиці серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що саме впливає на зростання людини.