Людський мікробіом виявився по-справжньому заразним: що з'ясували вчені

Люди, які живуть поруч, можуть впливати на спільноту мікробів, що живуть усередині вас, вважають вчені.

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Нове дослідження виявило доказ того, що люди, які живуть з нами і ті, хто нас виростив, можуть сильніше впливати на наш мікробіом, ніж деякі фактори життя, вік або навіть генетика. Якщо результати нового дослідження знайдуть своє підтвердження, то це означає, що трильйони мікробів, які живуть у наших тілах, можуть бути більш заразними, ніж вважалося. І це може мати серйозні наслідки, пише ScienceAlert.

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Вчені під керівництвом Ніколо Сегати з Університету Тренто, Італія, провели масштабне дослідження мікробіома кількох тисяч людей, які мешкають у 20 країнах світу в різних частинах планети.

Вчені з'ясували, що соціальні взаємодії між близькими людьми можуть допомогти сформувати індивідуальне співтовариство мікробів усередині кожної людини, а це може відіграти важливу роль у появі хвороб, пов'язаних із мікробіомом.

Хоча дослідження не показує, як мікроби безпосередньо переходять від однієї людини до іншої, натомість стало відомо, що трильйони мікробів, які живуть у нас, передаються оточуючим.

Вчені вважають, що навіть нетривала взаємодія між близькими людьми допомагає швидкому поширенню бактерій між людьми-носіями. Дослідження показало, що понад 10 млн штамів бактерій можуть бути передані від матері дитині та між людьми, які мешкають поруч.

Хоча попередні дослідження вже показали, що мама допомагає розвитку мікробіома дитини в перші кілька місяців життя шляхом передачі їй частини своєї власної мікрофлори. Також відомо, що мікробіом людини може змінюватися протягом життя і все залежить від харчування, способу життя та довкілля.

[ + – ] Вчені вважають, що навіть нетривала взаємодія між близькими людьми допомагає швидкому поширенню бактерій між людьми-носіями. Дослідження показало, що понад 10 млн штамів бактерій можуть бути передані від матері дитині та між людьми, які мешкають поруч Фото: trump-elections

За словами Сегати, результати дослідження показали, що найбільш заразними бактеріями є ті, що передаються від матері дитині. Тобто це найпоширеніший шлях передачі величезної кількості мікробів.

Найцікавіше, що ці бактерії є дуже живучими і хоча їх відсоток протягом життя знижується, все ж таки навіть у віці 85 років у людини залишиться частина цих бактерій.

Але вчені з'ясували, що те, з ким живе людина і з ким спілкується щодня, має такий самий великий вплив на поширення мікробів між людьми. І завдяки цьому може змінитися склад мікробіома.

"Чим довше люди живуть разом, або чим довше люди спілкуються між собою дуже тісно, тим вищі шанси, що вони обміняються бактеріями майже в однаковій кількості між собою", — каже Сегата.

Також результати дослідження показали, що навіть поверхневі взаємодії між людьми, тобто не такі часті зустрічі можуть впливати на мікробіом людини, у кращий або в гірший бік.

[ + – ] Також результати дослідження показали, що навіть поверхневі взаємодії між людьми, тобто не такі часті зустрічі можуть впливати на мікробіом людини, на краще або на гірший бік. Фото: Daily Mail

"Ми вважаємо, що деякі мікроби, які отримує людина від іншого носія, можуть іноді приносити користь, але також вони можуть і нашкодити. Тобто зробити людину більш сприйнятливою до хвороб", — каже Сегата.

За словами вчених, деякі хвороби, такі як серцево-судинні захворювання, діабет або рак, частково пов'язані із зміненим складом мікробіома. Тому обмін бактеріям між людьми може мати серйозні наслідки для здоров'я.

"Ми довели, що активний обмін мікробами між людьми відбувається постійно, а отже, деякі хвороби, які зараз вважаються неінфекційними і залежать від складу мікробіома, можуть бути принаймні певною мірою інфекційними", — говорить Сегата.

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