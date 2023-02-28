Медики б'ють на сполох. Світом шириться супербактерія діареї, яка не піддається лікуванню

Випадки хвороби з високою лікарською стійкістю стають дедалі поширенішими, а спалах у Кабо-Верде викликав паніку в середовищі представників ЄС.

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Чиновники Центру з контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ) б'ють на сполох з приводу супербактерії, що викликає діарею. Дані центру показують помітне зростання кількості штамів бактерій шигелла з широкою лікарською стійкістю за останні пів століття. Хоча ці інфекції, як правило, не є важкими, антибіотики необхідні для запобігання і лікування небезпечних для життя випадків, а бактерії можуть передавати свої гени стійкості іншим небезпечним мікробам, ускладнюючи роботу і без того перевантажених систем охорони здоров'я, пише Gizmodo.

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Шигелла є одним із найпоширеніших джерел діареї у світі: щорічно лише у Сполучених Штатах реєструється близько 450 000 інфекцій. Більшість випадків "легкі", але хворі усе рівно страждають від діареї, лихоманки та судом протягом тижня. Іноді діарея стає кривавою (стан, відомий як дизентерія). Рідше інфекція може спричинити такі ускладнення, як сильне зневоднення, судоми, ураження нирок і сепсис (часто через те, що бактерії потрапляють у кровотік). Важкі форми захворювання більш імовірні у дуже молодих людей, а також у людей з ослабленою імунною системою.

Бактерії рідко вбивають людей, хоча досі вважається, що через них щорічно госпіталізують тисячі людей. І це залишається серйозною глобальною загрозою для здоров'я, особливо в бідніших регіонах світу зі слабким рівнем охорони здоров'я та санітарії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, шигела вбиває близько 200 000 людей на рік. Більшість випадків минають самі собою, при цьому звичайне лікування полягає тільки в прийомі рідини та відпочинку. Але коли ці інфекції стають серйознішими або виникають у людей з підвищеним ризиком серйозного захворювання, для скорочення його тривалості використовуються антибіотики. На жаль, шигела — одне з багатьох бактеріальних захворювань, які неухильно набувають стійкості до цієї колись надійної зброї.

Бактерії шигели загалом навчилися чинити опір багатьом антибіотикам, які раніше використовувалися як передові засоби лікування. Деякі штами вважаються широко стійкими до ліків, тобто вони виявляють стійкість до всього спектра препаратів, які зазвичай використовуються для їх лікування. За даними національної системи епіднагляду ЦКЗ, у 2015 році практично 0% випадків шигели в США були носіями цих штамів. Але в бюлетені з питань охорони здоров'я, опублікованому на вихідних, агентство повідомило, що 5% випадків у 2022 році були з широкою лікарською стійкістю.

Цілком імовірно, що більшість із цих інфекцій зникли самі по собі, і вони, як і раніше, реагують на менш використовувані антибіотики, або окремо, або в поєднанні з іншими. Але немає чіткої стратегії лікування цих витривалих штамів, а це означає, що лікарі витрачатимуть дорогоцінний час і ресурси, намагаючись розробити її. І в деяких важких випадках ця затримка цілком може бути фатальною. Якщо цього недостатньо, багато генів, що забезпечують захист цих штамів, можуть бути передані іншим бактеріям у кишківнику, що тільки посилить резистентність до антибіотиків загалом.

Ще одна проблема полягає в тому, що шигела неймовірно заразна, тому спалахи можуть швидко вийти з-під контролю. Бактерії можуть поширюватися через заражену їжу і воду, а також під час контактів між людьми, включно зі статевими контактами. Раніше цього місяця, наприклад, європейські чиновники охорони здоров'я повідомили про широко розповсюджений спалах, від якого захворіли сотні туристів, які зупинялися в п'ятизіркових готелях в острівній країні Кабо-Верде. Вважається, що в деяких із цих випадків також присутні штами з множинною лікарською стійкістю.

"З огляду на ці потенційно серйозні проблеми громадської охорони здоров'я, ЦКЗ просить медичних працівників проявляти пильність щодо підозри та повідомлення про випадки широкої медикаментозної стійкості шигели в місцеве або державне управління охорони здоров'я, а також інформувати пацієнтів і спільноти з підвищеним ризиком щодо профілактики та розповсюдження інфекції", — написав ЦКЗ у своєму бюлетені.

Дослідники активно працюють над вакцинами проти шигел і навіть перевіряють їх у клінічних випробуваннях, що має допомогти зменшити шкоду, яку вони завдають. Але водночас люди можуть знизити ризик зараження або передачі шигел і багатьох інших шлункових інфекцій, регулярно промиваючи руки й акуратно викидаючи дитячі підгузки. Люди, які підозрюють, що вони хворі, повинні залишатися вдома. Їм також слід уникати плавання або приготування їжі для інших, поки в них діарея. Оскільки інфекція може передаватися статевим шляхом, людям слід почекати щонайменше два тижні після зникнення симптомів, перед здійсненням статевого контакту.

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