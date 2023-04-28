Угроза с неба. Обнаружены тысячи устойчивых к антибиотикам супербактерий, которые живут в облаках

В новом исследовании ученые изучали бактерии, устойчивые к антибиотикам, и обнаружили, что они живут в крайне удивительном месте.

Related video

Устойчивые к антибиотикам бактерии, пожалуй, находятся на подъеме. Мы могли бы предположить, что потенциально опасные микробы предпочитают жить на поверхности Земли — в местах скопления животных и людей, однако новое исследование показывает, что это не совсем так, пишет New Atlas.

В новом исследовании ученые из Университетов Лаваля в Квебеке (Канада) и Клермон-Овернь (Франция) обнаружили, что супербактерии скрываются, пожалуй, в самом непримечательном месте.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, устойчивые к противогрибковым препаратам бактерии и грибки ежегодно убивают почти 1,3 миллиона человек по всему миру. С каждым годом бороться с этими супербактериями становится все сложнее, хотя исследователи и пытаются разработать новые методы, например:

использование золота;

использование самособирающихся "наносетей";

использование антибиотиков, меняющих форму.

Из-за значительной угрозы супербактерий ученые то и дело стремятся узнать больше о том, как они перемещаются по нашей планете и размножаются. В ходе исследования ученые из Канады и Франции два года "отлавливали" облака, плавающие вокруг спящего вулкана в Центральном массиве Франции. Ученые работали на метеостанции, которая располагается на высоте 1465 метров на вершине Пюи-де-Дом. В общей сложности за два года было проведено 12 сеансов отбора проб облаков.

Результаты исследования показывают, что в облаках содержится около 8 тысяч бактерий на миллилитр воды, при этом в том же объеме воды обнаружено более 20 тысяч копий генов, которые устойчивы к антибиотикам. Однако даже это еще не все, исследователи обнаружили, что состав супербактерий в облаках зависит от того, какой путь они проделали. Например, облака, которые летели через океан, содержали другие виды устойчивых к антибиотикам бактерий, чем те, что пролетали исключительно над сушей. В последних было больше супербактерий, опасных для домашнего скота.

Отметим, что атмосфера долгое время считалась транзитным пунктом для бактерий, однако ученые были удивлены увидеть те же объемы супербактерий в облаках, что и на суше. По словам первого автора исследования Флорана Росси из Университета Лаваля, данное исследование является первым, доказывающим, что облака содержат гены устойчивости к антибиотикам бактериального происхождения, да еще и в таких концентрациях, которые сравнимы с другими природными средами.

Подобные бактерии, как правило, живут на поверхности растительности или почвы. Они распыляются ветром или в результате действий человека, а некоторые из них, видимо, поднимаются в атмосферу Земли и участвуют в формировании облаков.

Исследователи полагают, что столь высокая концентрация супербактерий в облаках вызвана использованием антибиотиков в животноводстве. Авторы исследования подчеркивают, что отслеживание источников столько опасных генов в будущем может стать новой темой для исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые снимают с облаков ответственность за изменение климата.