Загроза з неба. Виявлено тисячі стійких до антибіотиків супербактерій, які мешкають у хмарах

У новому дослідженні вчені вивчали бактерії, стійкі до антибіотиків, і виявили, що вони живуть у надзвичайно дивному місці.

Related video

Стійкі до антибіотиків бактерії, мабуть, знаходяться на підйомі. Ми могли б припустити, що потенційно небезпечні мікроби вважають за краще жити на поверхні Землі — у місцях скупчення тварин і людей, проте нове дослідження показує, що це не зовсім так, пише New Atlas.

У новому дослідженні вчені з Університетів Лаваля у Квебеку (Канада) та Клермон-Овернь (Франція) виявили, що супербактерії, певно, ховаються у найнепримітнішому місці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, стійкі до протигрибкових препаратів бактерії та грибки щороку вбивають майже 1,3 мільйона людей у всьому світі. З кожним роком боротися з цими супербактеріями стає все складніше, хоча дослідники намагаються розробити нові методи, наприклад:

використання золота;

використання "наномереж", що самозбираються;

використання антибіотиків, які змінюють форму.

Через значну загрозу супербактерій вчені постійно прагнуть дізнатися більше про те, як вони переміщаються нашою планетою і розмножуються. Під час дослідження вчені з Канади та Франції два роки "відловлювали" хмари, що плавають навколо сплячого вулкана в Центральному масиві Франції. Вчені працювали на метеостанції, яка знаходиться на висоті 1465 метрів на вершині Пюї-де-Дом. Загалом за два роки було проведено 12 сеансів відбору проб хмар.

Результати дослідження показують, що у хмарах міститься близько 8 тисяч бактерій на мілілітр води, до того ж у тому ж обсязі води виявлено понад 20 тисяч копій генів, які є стійкими до антибіотиків. Однак навіть це ще не все, дослідники виявили, що склад супербактерій у хмарах залежить від того, який шлях вони пройшли. Наприклад, хмари, що летіли через океан, містили інші види стійких до антибіотиків бактерій, ніж ті, що пролітали виключно над суходолом. В останніх було більше супербактерій, небезпечних для худоби.

Зауважимо, що атмосфера довгий час вважалася транзитним пунктом для бактерій, проте вчені були здивовані побачити ті ж обсяги супербактерій у хмарах, що й на суші. За словами першого автора дослідження Флорана Росі з Університету Лаваля, дане дослідження є першим, що доводить, що хмари містять гени стійкості до антибіотиків бактеріального походження, та ще й у таких концентраціях, які можна порівняти з іншими природними середовищами.

Подібні бактерії, як правило, живуть на поверхні рослинності чи ґрунту. Вони розпорошуються вітром або внаслідок дій людини, а деякі з них, мабуть, підіймаються в атмосферу Землі та беруть участь у формуванні хмар.

Дослідники вважають, що така висока концентрація супербактерій у хмарах викликана використанням антибіотиків у тваринництві. Автори дослідження наголошують, що відстеження джерел стількох небезпечних генів у майбутньому може стати новою темою для дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знімають із хмар відповідальність за зміну клімату.