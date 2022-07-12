Із серпня для покупки антибіотиків українцям знадобиться Е-рецепт: що це означає

За допомогою електронного рецепту на антибіотики влада сподівається зменшити випадки самолікування в країні.

Із 1 серпня в Україні для придбання антибіотиків буде потрібна наявність електронного рецепту. Цей захід покликаний обмежити придбання громадянами таких препаратів без призначення лікаря, оскільки це може призвести до важких наслідків для здоров'я. Про це у своєму "Телеграм"-каналі повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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За словами парламентаря, впровадження в Україні електронного рецепту на антибіотики дозволить відстежити дані про призначення, обсяги використання таких препаратів, а також сприятиме зменшенню випадків самолікування серед населення.

Радуцький нагадав, що ввести електронний рецепт на антибіотики Міністерство охорони здоров'я України планувало ще з 1 квітня, проте через повномасштабну війну реалізацію цього рішення перенесли на 1 серпня. Глава профільного комітету зазначив, що, починаючи з серпня, до кінця поточного року триватиме перехідний період введення електронного рецепту на антибіотики.

Щоб отримати такі препарати в перехідний період, необхідно звернутися до сімейного лікаря або будь-якої медичної установи, щоб отримати Е-рецепт на антибіотик, після чого забрати препарат в аптеці. Для цього дані пацієнта мають бути внесені до електронної системи охорони здоров'я (ЄСОЗ) — зробити це можна в лікаря.

"Винятки становлять медичні установи, які розташвоані на лінії фронту, у зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях. У таких лікарнях лікар випише на антибіотики паперовий рецепт", — йдеться в пості.

При цьому Радуцький зазначив, що електронний рецепт на антибіотики є лише першим етапом запровадження Е-рецепту на всі рецептурні препарати в країні. Так, профільний комітет спільно з МОЗ направили на розгляд у Верховну Раду законопроєкти, які посилюють контроль за продажем ліків (№7444), а також вносять зміни до законодавства про відповідальність за порушення порядку продажу ліків (№7445). Зміни в законі в разі їх схвалення парламентом почнуть діяти через три місяці після завершення воєнного стану.

Заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич уточнила, що під час перехідного періоду пацієнти зможуть купити необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці — для цього достатньо пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення.

"Також за рецептом пацієнт самостійно прийматиме рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет", — прокоментувала чиновниця.

Нагадаємо, нещодавно українські лікарні вперше отримали препарат Spinraza американської компанії Biogen, призначений для лікування дітей зі спинальною м'язовою атрофією. Один флакон із ін'єкцією коштує 100 тисяч доларів.

Раніше Міністерство охорони здоров'я анонсувало створення центру реабілітації з робопротезуванням у Львові.