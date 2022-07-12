С августа для покупки антибиотиков украинцам понадобится Е-рецепт: что это значит

При помощи электронного рецепта на антибиотики власти надеются уменьшить случаи самолечения в стране.

С 1 августа в Украине для приобретения антибиотиков будет необходимо наличие электронного рецепта. Данная мера призвана ограничить приобретение гражданами таких препаратов без назначения врача, так как это чревато тяжелыми последствиями для здоровья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По словам парламентария, внедрение в Украине электронного рецепта на антибиотики позволит отследить данные о назначении, объемах использования таких препаратов, а также поспособствует уменьшению случаев самолечения среди населения.

Радуцкий напомнил, что ввести электронный рецепт на антибиотики Министерство здравоохранения Украины планировало еще с 1 апреля, однако из-за полномасштабной войны реализацию этого решения перенесли на 1 августа. Глава профильного комитета отметил, что начиная с августа и до конца текущего года продлится переходный период введения электронного рецепта на антибиотики.

Чтобы получить такие препараты в переходный период необходимо обратиться к семейному врачу или любому медицинскому учреждению, чтобы получить Е-рецепт на антибиотик, после чего забрать препарат в аптеке. Для этого данные пациента должны быть внесены в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) — сделать это можно у врача.

"Исключения составляют медицинские учреждения, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач выпишет на антибиотики бумажный рецепт", — говорится в посте.

При этом Радуцкий указал, что электронный рецепт на антибиотики является лишь первым этапом внедрения Е-рецепта на все рецептурные препараты в стране. Так, профильный комитет совместно с Минздравом направили на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты, ужесточающие контроль за продажей лекарств (№7444), а также вносящие изменения в законодательство об ответственности за нарушение порядка продажи лекарств (№7445). Изменения в законе, в случае их одобрения парламентом, начнут действовать спустя три месяца после завершения военного положения.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Марии Карчевич уточнила, что во время переходного периода пациенты смогут купить необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке — для этого будет достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения.

"Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет", – прокомментировала чиновница.

Напомним, недавно украинские больницы впервые получили препарат Spinraza американской компании Biogen, предназначенный для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. Один флакон с инъекцией стоит 100 тысяч долларов.

Ранее Министерство здравоохранения анонсировало создание центра реабилитации с робопротезированием во Львове.