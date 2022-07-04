Самая дорогая инъекция в мире: Украина впервые получила препарат Spinraza

В тридцать украинских больниц отправили лекарства для детей со спинальной мышечной атрофией. Один флакон инъекции стоит $100 тыс.

Украинские больницы впервые получили препарат Spinraza американской компании Biogen, предназначенный для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Как уточняется, лекарство от СМА считается "самой дорогой инъекцией в мире". Один флакон препарата стоит $100 тыс.

В Минздраве рассказали, что первые 150 флаконов уже направили в 30 украинских медучреждений. Как уточнила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, Украина получила лекарства бесплатно.

"Сегодня, без преувеличения, важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящее лекарство, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное — возможность сохранить жизни детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями", — прокомментировала чиновница. Карчевич также поблагодарила доноров, которые предоставили инъекции украинским больницам.

Что такое СМА?

По данным Минздрава, в Украине около 200 детей имеют подтвержденный диагноз СМА. Эта болезнь является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей: недуг поражает одного-двух младенцев из десяти тысяч новорожденных.

Заболевание характеризуется нарастающей мышечной слабостью во всем организме. С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и в результате приковывает больного к инвалидной коляске и кровати.

В мире существует всего три препарата для лечения СМА. Помимо Spinraza, для этого используются еще Zolgensma и Evrysdi. Самым эффективным и наиболее дорогим является Zolgensma, его вводят детям до двух лет, в результате он останавливает заболевание навсегда. Spinraza и Evrysdi необходимо использовать на протяжении всей жизни.

Препарат Spinraza вводят с помощью инъекции непосредственно в спинномозговую жидкость через поясницу.

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