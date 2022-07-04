Найдорожча ін'єкція у світі: Україна вперше отримала препарат Spinraza
До тридцяти українських лікарень відправили ліки для дітей зі спинальною м'язовою атрофією. Один флакон ін'єкції коштує $100 тис.
Українські лікарні вперше отримали препарат Spinraza американської компанії Biogen, призначений для лікування дітей зі спинальною атрофією м'язів (СМА). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Як уточнюється, ліки від СМА вважають "найдорожчою ін'єкцією у світі". Один флакон препарату коштує $100 тис.
У МОЗ розповіли, що перші 150 флаконів уже відправили в 30 українських медустанов. Як уточнила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, Україна одержала ліки безкоштовно.
"Сьогодні, без перебільшення, важливий день в історії української медицини. Ми не просто отримали дорогі ліки, яких ніколи раніше не було в Україні. Ми отримали найцінніше — можливість зберегти життя дітей, які страждають на рідкісні орфанні захворювання", — прокоментувала чиновниця. Карчевич також подякувала донорам, які надали ін'єкції українським лікарням.
Що таке СМА?
За даними МОЗ, в Україні майже 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Ця хвороба є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей: недуга вражає одного-двох немовлят із десяти тисяч новонароджених.
Захворювання характеризується наростаючою м'язовою слабкістю у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату і зрештою приковує хворого до інвалідного візка та ліжка.
У світі існує лише три препарати для лікування СМА. Крім Spinraza, для цього використовуються ще Zolgensma та Evrysdi. Найефективнішим і найдорожчим є Zolgensma, його вводять дітям віком до двох років, як наслідок він зупиняє захворювання назавжди. Spinraza та Evrysdi необхідно використовувати протягом усього життя.
Препарат Spinraza вводять за допомогою ін'єкції безпосередньо у спинномозкову рідину через поперек.
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