Найдорожча ін'єкція у світі: Україна вперше отримала препарат Spinraza

До тридцяти українських лікарень відправили ліки для дітей зі спинальною м'язовою атрофією. Один флакон ін'єкції коштує $100 тис.

Українські лікарні вперше отримали препарат Spinraza американської компанії Biogen, призначений для лікування дітей зі спинальною атрофією м'язів (СМА). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Як уточнюється, ліки від СМА вважають "найдорожчою ін'єкцією у світі". Один флакон препарату коштує $100 тис.

У МОЗ розповіли, що перші 150 флаконів уже відправили в 30 українських медустанов. Як уточнила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, Україна одержала ліки безкоштовно.

"Сьогодні, без перебільшення, важливий день в історії української медицини. Ми не просто отримали дорогі ліки, яких ніколи раніше не було в Україні. Ми отримали найцінніше — можливість зберегти життя дітей, які страждають на рідкісні орфанні захворювання", — прокоментувала чиновниця. Карчевич також подякувала донорам, які надали ін'єкції українським лікарням.

Що таке СМА?

За даними МОЗ, в Україні майже 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Ця хвороба є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей: недуга вражає одного-двох немовлят із десяти тисяч новонароджених.

Захворювання характеризується наростаючою м'язовою слабкістю у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату і зрештою приковує хворого до інвалідного візка та ліжка.

У світі існує лише три препарати для лікування СМА. Крім Spinraza, для цього використовуються ще Zolgensma та Evrysdi. Найефективнішим і найдорожчим є Zolgensma, його вводять дітям віком до двох років, як наслідок він зупиняє захворювання назавжди. Spinraza та Evrysdi необхідно використовувати протягом усього життя.

Препарат Spinraza вводять за допомогою ін'єкції безпосередньо у спинномозкову рідину через поперек.

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