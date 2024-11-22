"Через 10 лет не сможем лечить пневмонию": Ляшко предостерег украинцев от злоупотребления антибиотиками

Уже через 10 лет в Украине может стать неизлечимой пневмония и остановиться трансплантация из-за устойчивости бактерий к антибиотикам. Глава Минздрава Виктор Ляшко просит украинцев не принимать лекарства "как конфеты" без назначения врачей.

Антибиотики в Украине начали продавать по рецепту с 1 августа 2022 года, однако проблема бесконтрольного употребления без назначения врача до сих пор остается серьезной угрозой. Пренебрежительное отношение к приему антибиотиков может привести к тому, что через 10 лет некоторые инфекционные болезни станут неизлечимыми. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире национального телемарафона.

"Формирование устойчивости к противомикробным препаратам — это глобальная проблема, но в Украине это тоже топ-тема в системе здравоохранения и в сфере общественного здоровья", — отметил министр.

Виктор Ляшко объяснил, что электронные рецепты на антибиотики ввели, чтобы сдержать развитие резистентности у бактерий к имеющимся в Украине препаратам, иначе некоторые болезни врачи просто не будут иметь чем лечить.

"Если мы будем сейчас пренебрежительно относиться к антибиотикам и рекомендациям врачей, то буквально через 10 лет у нас может остановиться трансплантация, потому что не будет возможности лечить осложнения. У нас могут пневмонии стать неизлечимыми. Могут вернуться те инфекции, о которых мы уже забыли", — предупредил глава Минздрава.

"Когда говорим о том, что от меня как человека зависит, то здесь должно быть четкое понимание: антибиотики — это не конфеты, это не таблетки, которые можно профилактически выпить, потому что что-то где-то зачесалось или зачесалось в носу", — сказал министр здравоохранения.

Злоупотребление антибиотиками особенно опасно во время войны

Чиновник подчеркнул, что проблема усилилась во время пандемии COVID-19 в 2019 году. Еще более острой она стала после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м из-за большого количества политравм и открытых ранений, с которыми пациенты могут проходить 5-6 больниц, сталкиваясь с большим количеством опасных микроорганизмов.

"Вопрос инфекционного контроля в больницах не всегда в приоритете, потому что при массовых ракетных обстрелах или поступлениях раненых с поля боя есть большой массив людей, которым приоритетно нужно спасти жизнь. Это приводит к тому, что все больше и больше появляется инфекций, устойчивых к имеющимся антибиотикам", — пояснил Ляшко.

Резистентность к антибиотикам формируется у бактерии, а не у носителя

Министр отметил, что устойчивость к антибиотику развивается не у человека, а именно у микроорганизма, который в человеке живет. При снижении иммунитета бактерия из условно патогенной превращается в патогенную. И если до этого человек принимал какие-то антибиотики без рецепта врача, у этой бактерии уже может быть сформирована резистентность, и подобрать схему лечения будет сложнее.

Для решения этой проблемы Минздрав сотрудничает с Министерством аграрной политики, потому что массовое использование антибиотиков в животноводстве также влияет на развитие резистентности, сказал Ляшко.

"Еще раз подчеркну: резистентность формируется не у человека, а у микроорганизма. Потенциально есть зависимость. Если используется большое количество антибиотиков в животноводстве, то, например, определенная сальмонелла, которая может встречаться на птицефабрике, может сформировать резистентность. Затем, когда она попадает к определенному человеку и вызывает болезнь, антибиотики уже могут не действовать", — пояснил врач.

Напомним, 17 ноября ресурс ScienceDaily писал, что ученые нашли новую альтернативу антибиотикам. Исследователи предложили использовать для борьбы с устойчивыми штаммами бактерий их потребность в ионах магния — связывать ионы для подавления роста микроорганизмов.

Кроме того, 5 ноября в Technology Networks писали об исследовании, которое выявило возможного виновника резистентности к антибиотикам. Они предположили, что на эффективность лекарств могут влиять нанопластиковые частицы.