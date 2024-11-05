Узнали, почему не работают антибиотики: ученые нашли возможного виновника резистентности

Проблема бактерий, невосприимчивых к лекарствам уже давно нависает над человечеством и становится все серьезнее. Недавно ученые обнаружили возможную причину такой неэффективности антибиотиков, которая оказалась распространенной по всему миру.

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Недавнее исследование, в котором приняли участие ученые из Медицинского университета Виенны, Боннского университета и Дебреценского университета, вызвало серьезные опасения относительно влияния нанопластиковых частиц на эффективность антибиотиков и возможность развития бактериальной резистентности, которая и так продолжает быть большой и растущей проблемой в сферах здравоохранения, пишет Technology Networks.

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Команда ученых под руководством Лукаса Кеннера из Медицинского университета Виенны изучила, как эти микроскопические пластиковые частицы взаимодействуют с антибиотиками в организме человека. В частности, исследователи изучали взаимодействие тетрациклина, широко распространенного антибиотика, с такими распространенными видами пластика, как полиэтилен, полипропилен, полистирол и нейлон, которые широко используются в упаковке и текстиле по всему миру.

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Нанопластики, частицы размером менее 0,001 миллиметра, представляют собой уникальную опасность из-за своего размера, позволяющего им попадать в организм человека при проглатывании или вдыхании, особенно в закрытых помещениях, где нагрузка на дыхание значительно выше. Используя передовое компьютерное моделирование, исследовательская группа обнаружила, что эти нанопластики могут связываться с тетрациклином, препятствуя его целевому действию. Особенно сильно это связывание проявлялось с нейлоном — материалом, обычно используемым в текстиле.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, также выявило еще одну потенциальную опасность: поскольку антибиотики, такие как тетрациклин, прилипают к нанопластиковым поверхностям, их концентрация в этих местах увеличивается, провоцируя развитие антибиотикоустойчивых бактерий. Этот вывод особенно тревожен, учитывая глобальный рост антибиотикорезистентности — острый кризис в здравоохранении. Кеннер подчеркнул, что такие материалы, как нейлон и полистирол, из-за их сильного связывания с тетрациклином, могут усугубить проблему резистентности.

Поскольку эти частицы снижают биодоступность антибиотиков и нарушают их целенаправленное действие, они также могут привести к непредвиденным последствиям, когда антибиотики будут доставляться не в те места в организме. Кеннер отметил, что эта проблема также усложняет дозирование: "Если нанопластики снижают эффективность антибиотиков, то правильная дозировка представляет собой серьезную проблему."

Эти результаты привлекают внимание науки сразу к двум факторам угрозы нанопластиков для здоровья: их прямой токсичности и их влиянию на медицинские препараты, в частности антибиотики. Поскольку устойчивость к антибиотикам уже является серьезной проблемой, понимание и смягчение воздействия таких факторов окружающей среды, как нанопластика, может иметь решающее значение для поддержания эффективности лечения бактериальных инфекций в будущем, заявили авторы.

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