Дізналися, чому не працюють антибіотики: вчені знайшли можливого винуватця резистентності

Проблема бактерій, несприйнятливих до ліків уже давно нависає над людством і стає дедалі серйознішою. Нещодавно вчені виявили можливу причину такої неефективності антибіотиків, яка виявилася поширеною по всьому світу.

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Нещодавнє дослідження, в якому взяли участь науковці з Медичного університету Вієни, Боннського університету та Дебреценського університету, викликало серйозні побоювання щодо впливу нанопластикових часток на ефективність антибіотиків і можливість розвитку бактеріальної резистентності, яка і так продовжує бути великою та дедалі більшою проблемою у сферах охорони здоров'я, пише Technology Networks.

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Команда вчених під керівництвом Лукаса Кеннера з Медичного університету Вієни вивчила, як ці мікроскопічні пластикові частинки взаємодіють з антибіотиками в організмі людини. Зокрема, дослідники вивчали взаємодію тетрацикліну, широко поширеного антибіотика, з такими поширеними видами пластику, як поліетилен, поліпропілен, полістирол та нейлон, що широко використовуються в пакуванні та текстилі по всьому світу.

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Нанопластики, частинки розміром менше 0,001 міліметра, являють собою унікальну небезпеку через свій розмір, що дає змогу їм потрапляти в організм людини під час проковтування або вдихання, особливо в закритих приміщеннях, де навантаження на дихання значно вище. Використовуючи передове комп'ютерне моделювання, дослідницька група виявила, що ці нанопластики можуть зв'язуватися з тетрацикліном, перешкоджаючи його цільовій дії. Особливо сильно це зв'язування проявлялося з нейлоном — матеріалом, який зазвичай використовують у текстилі.

Дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, також виявило ще одну потенційну небезпеку: оскільки антибіотики, такі як тетрациклін, прилипають до нанопластикових поверхонь, їхня концентрація в цих місцях збільшується, провокуючи розвиток антибіотикостійких бактерій. Цей висновок особливо тривожний з огляду на глобальне зростання антибіотикорезистентності — гостру кризу в охороні здоров'я. Кеннер наголосив, що такі матеріали, як нейлон і полістирол, через їхнє сильне зв'язування з тетрацикліном, можуть посилити проблему резистентності.

Оскільки ці частинки знижують біодоступність антибіотиків і порушують їхню цілеспрямовану дію, вони також можуть призвести до непередбачених наслідків, коли антибіотики доставлятимуться не в ті місця в організмі. Кеннер зазначив, що ця проблема також ускладнює дозування: "Якщо нанопластики знижують ефективність антибіотиків, то правильне дозування являє собою серйозну проблему."

Ці результати привертають увагу науки одразу до двох факторів загрози нанопластиків для здоров'я: їхньої прямої токсичності та їхнього впливу на медичні препарати, зокрема антибіотики. Оскільки стійкість до антибіотиків уже є серйозною проблемою, розуміння та пом'якшення впливу таких факторів довкілля, як нанопластика, може мати вирішальне значення для підтримання ефективності лікування бактеріальних інфекцій у майбутньому, заявили автори.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.