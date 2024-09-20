Нашли альтернативу антибиотикам: ученые открыли бактерии, способные защитить наш кишечник

Кишечные инфекции являются распространенным осложнением и несут в себе серьезную опасность для людей. Ситуация с их устойчивостью к антибиотикам лишь усугубляет наше положение, однако ученые считают, что нашли необычный выход из него.

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Исследователи из Университета Кейо в Токио и Широкого института Массачусетского технологического института и Гарварда обнаружили группу из 18 штаммов бактерий, которые могут предложить более точное решение для лечения устойчивых к антибиотикам инфекций у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, такими как воспалительная болезнь кишечника (ВБК), пишет News Medical.

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Основные штаммы были выделены из стула здоровых людей и, как выяснилось, подавляют рост вредных грамотрицательных бактерий, таких как Enterobacteriaceae, которые часто устойчивы к антибиотикам. Инфекции, вызванные Enterobacteriaceae, широко распространены в больницах и представляют собой серьезную проблему для лечения из-за их резистентности и отсутствия эффективных антибиотиков. Пересадка фекальной микробиоты (FMT) была изучена как способ восстановления здоровых бактерий кишечника у пациентов, страдающих от этих устойчивых инфекций. Однако результаты таких процедур были непоследовательными, в основном из-за различий в составе микроорганизмов в разных партиях.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, было направлено на выявление специфических штаммов из здоровой микробиоты, которые не только конкурируют с Enterobacteriaceae, но и уменьшают общее воспаление кишечника. В экспериментах на мышах было обнаружено, что эти штаммы бактерий подавляют рост вредных организмов, конкурируя с ними за углеводы, тем самым препятствуя их заселению кишечника. Мари-Мадлен Пуст, постдокторский исследователь из Института Брод и соавтор исследования, подчеркнула, что понимание функциональных механизмов этих микробов представляет собой большой прогресс в исследовании микробиома человека. "Несмотря на два десятилетия его исследований, мы только начинаем понимать, как определить его благоприятные особенности для здоровья кишечника", — сказала Пуст. Она добавила, что данное исследование представляет собой важный шаг к определению того, как микробные метаболиты влияют на воспаление и наше общее здоровье.

Исследовательская группа под руководством Рамника Ксавьера из Института Брод и Кении Хонды из Университета Кейо обнаружила, что у мышей, зараженных Klebsiella, которых лечили 18 полезными штаммами, наблюдались изменения в генах, связанных с углеводным обменом. Команда также обнаружила, что вредные бактерии, такие как Enterobacteriaceae, для своей жизнедеятельности полагаются на глюконат, ключевой углевод в кишечнике, а 18 штаммов смогли ограничить их доступ к этому питательному веществу.

Это открытие было подтверждено анализом образцов педиатрических пациентов с язвенным колитом, где высокий уровень глюконата был связан с повышенным присутствием Enterobacteriaceae и продолжающимся воспалением кишечника. Особенно многообещающими эти результаты делает то, что эти бактериальные штаммы подавляют вредные бактерии, не оказывая негативного влияния на другие полезные микробы. Это позволяет предположить, что микробная терапия может предложить более сбалансированный вариант лечения без побочных эффектов по сравнению с традиционными антибиотиками, которые часто нарушают весь микробиом кишечника.

Исследование заглянуло в будущее микробной трансплантации, которая будет более целенаправленной и эффективной, а его авторы планируют продолжить изучение неизвестных микробных метаболитов, которые способствуют как здоровью, так и болезни кишечника. Данная научная работа открывает новые возможности для более контролируемого и эффективного лечения антибиотикорезистентных инфекций, давая надежду пациентам с ограниченными возможностями в плане медицинской помощи.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

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