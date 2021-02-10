Тендер на доставку вакцини Pfizer по Україні виграла приватна фірма "Фармасофт"

За словами чиновника, займатиметься транспортуванням і відповідальним зберіганням вакцини в умовах ультранизької температури київська фірма.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив у середу ввечері, 10 лютого, що компанія, яка займатиметься логістикою вакцин від COVID-19 по Україні була визначена на відкритому тендері.

За словами головлікаря, тендер проводився міжнародним проектом "Агентства США з міжнародного розвитку" (USAID) під назвою "Безпечні, доступні і ефективні ліки для України".

"За його результатом була обрана логістична компанія Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармасофт", — заявив Ляшко, підкресливши, що зазначена фірма "займатиметься транспортуванням і відповідальним зберіганням вакцини в умовах ультранизької температури".

Згідно із заявою чиновника, "вже найближчим часом" відбудуться зустрічі з представниками "Фармасофт", на яких буде проведено "мікропланування та розробка покрокового плану приймання, зберігання і розвезення вакцин Pfizer-BioNTech".

Таким чином, згідно з публікацією головного санлікаря України, країна "готова до прийняття 117 тисяч доз м-РНК вакцини від "Pfizer-BioNTech" у межах першої поставки від COVAX".

На сайті "Фармасофт" у розділі "Про компанію" написано наступне: "Компанія "Фармасофт" створена 29 липня 1999 року. Підприємство поєднує в собі багаторічний досвід роботи у різних областях фармації, медицини, логістики та маркетингу. Основні переваги компанії — це більше 20-ти років досвіду, професійна команда, прозоре ціноутворення, якісне і оперативне реагування на побажання клієнта".

За даними сайту "You Сontrol" розмір статутного капіталу зазначеної приватної фірми складає рівно один мільйон гривень, а розташована вона у Києві в житловому багатоквартирному будинку на вулиці Половецькій, 14. Форма власності підприємства "недержавна", а основний вид діяльності "Оптова торгівля фармацевтичними товарами".

Зазначимо також, що у своєму пості Ляшко не повідомляє, які саме обсяги вакцини здатна зберігати і транспортувати компанія-переможець тендеру.

Так, протягом першого півріччя 2021 року в Україну повинні поставити не тільки 117 тисяч доз американської вакцини "Pfizer", але і від 2,2 до 3,7 млн доз британсько-шведської вакцини "AstraZeneca". А, згідно із заявою міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зробленому в середу, 10 лютого, перший мільйон доз вакцини AstraZeneca з'явиться в Україні вже 15 лютого. Крім того, раніше Україна очікувала в лютому поставку 1,9 млн доз китайської вакцини "Sinovac", однак у вівторок, 9 лютого стало відомо, що вона може бути відкладена на квітень.