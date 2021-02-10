Тендер на доставку вакцины Pfizer по Украине выиграла частная фирма "Фармасофт"

По словам чиновника, заниматься транспортировкой и ответственным хранением вакцины в условиях ультранизкой температуры будет киевская фирма.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в среду вечером, 10 февраля, что компания, которая будет заниматься логистикой вакцин от COVID-19 по Украине была определена на открытом тендере.

По словам главврача, тендер проводился международным проектом "Агентства США по международному развитию" (USAID) под названием "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для Украины".

"По его результатом была избрана логистическая компания Общество с ограниченной ответственностью "Фармасофт", – заявил Ляшко, подчеркнув, что указанная фирма "будет заниматься транспортировкой и ответственным хранением вакцины в условиях ультранизкой температуры".

Согласно заявлению чиновника, "уже в ближайшее время" состоятся встречи с представителями "Фармасофт", на которых будет проведено "микропланирование и разработка пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech".

Таким образом, согласно публикации главного санврача Укарины, страна "готова к принятию 117 тысяч доз м-РНК вакцины от "Pfizer-BioNTech" в рамках первой поставки от COVAX".

На сайте "Фармасофт" в разделе "О компании" написано следующее: "Компания "Фармасофт" создана 29 июля 1999 года. Предприятие сочетает в себе многолетний опыт работы в различных областях фармации, медицины, логистики и маркетинга. Основные преимущества компании — это более 20-ти лет опыта, профессиональная команда, прозрачное ценообразование, качественное и оперативное реагирование на пожелания клиента".

По данным сайта "You Сontrol" размер уставного капитала указанной частной фирмы составляет ровно один миллион гривен, а расположена она в Киеве в жилом многоквартирном доме на улице Половецкой, 14. Форма собственности предприятия "негосударственная", а основной вид деятельности "Оптовая торговля фармацевтическими товарами".

Отметим также, что в своем посте Ляшко не сообщает, какие именно объемы вакцины способна хранить и транспортировать компания-победитель тендера.

Так, в течение первого полугодия 2021 года Украине должны поставить не только 117 тысяч доз американской вакцины "Pfizer", но и от 2,2 до 3,7 млн доз британско-шведской вакцины "AstraZeneca". А, согласно заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, сделанному в среду, 10 февраля, первый миллион доз вакцины AstraZeneca появится в Украине уже 15 февраля. Кроме того, ранее Украина ожидала в феврале поставку 1,9 млн доз китайской вакцины "Sinovac", однако во вторник, 9 февраля стало известно, что она может быть отложена на апрель.