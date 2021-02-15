ВООЗ заявила про нормалізацію ситуації із захворюваністю COVID-19 у світі

Вже третій тиждень поспіль у світі скорочується число нових випадків COVID-19, зазначили у ВООЗ.

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що число нових випадків зараження COVID-19 у світі знижується вже третій тиждень поспіль. Про це в понеділок, 15 лютого на брифінгу в Женеві заявив гендиректор Організації Тедрос Аданом Гебреісус.

"Станом на 50-ий тиждень збору даних, вже третій тиждень поспіль кількість нових випадків COVID-19 у світі, про які приходять повідомлення, знижується", — заявив Гебреісус, попутно зазначивши, що "це обнадійлива новина".

Така обнадійлива інформація, за словами голови ВООЗ, "показує, що вірус можна контролювати навіть при наявності його нових різновидів, які зараз циркулюють". Що, зі свого боку, вказує на те, що запобігти поширенню інфекції вийде, якщо і надалі дотримуватися протиепідемічних карантинних заходів.

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Одночасно Гебреісус зазначив "виняткову важливість" подальшого дотримання запобіжних заходів. За його словами, контроль над поширенням інфекції "рятує життя" і "знижує можливості для появи нових різновидів" коронавірусу.

Зокрема, вирішальне значення для швидкого реагування на надзвичайні ситуації має "зміцнення інформаційних систем у сфері охорони здоров'я".

Як приклад Гебреісус привів опубліковану в понеділок першу доповідь ВООЗ на зазначену тему. Дослідження, яке отримало назву SCORE ( "Швидкість") містить відомості, що надійшли з 133 країн. Згідно з доповіддю, 4 з 10 смертей у світі "залишаються незареєстрованими".

"Це підкреслює необхідність термінових інвестицій для посилення інформаційних систем у всіх країнах для підтримки реагування на COVID-19", — додав чиновник.

Нагадаємо, днями Всесвітня організація охорони здоров'я порекомендувала людям, вже перехворіли COVID-19, також зробити щеплення від коронавірусу, у зв'язку з тим, що у ВООЗ поки немає відповіді, яка тривалість імунітету від коронавірусу.