МОЗ почне безкоштовно видавати довідки про COVID-вакцинацію для подорожей

Українцям не знадобляться спеціальні паспорти для відвідування інших країн світу, заявив головний санлікар.

Міністерство охорони здоров'я буде безкоштовно видавати українцям довідки про вакцинацію від COVID-19 для поїздок в інші країни. Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів у коментарі "РБК-Україна".

Найближчим часом українці зможуть отримати міжнародний сертифікат про проходження вакцинації, якщо якась країна введе таку вимогу для туристів при перетині кордону. МОЗ почне безкоштовно оформляти такі свідоцтва, але тільки тим, хто двічі отримав щеплення проти коронавірусу. За словами Віктора Ляшка, спеціальні посвідчення для подорожей не знадобляться.

"Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, яке чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки ніяких інших паспортів ми не впроваджуємо", — заявив представник Міністерства охорони здоров'я.

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що електронні паспорти про вакцинацію в Європі планують ввести до літа 2021 року. Сертифікати почнуть видавати людям, які провакцинувалися і отримали негативний тест на COVID-19. За розрахунками президента, розробка технічної документації займе близько трьох місяців.

Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала впровадження електронних документів, що підтверджують вакцинацію, проте звернула увагу на проблему їх використання. Як зазначила голова департаменту імунізації Кейт О'Браєн, необхідно організувати безпеку особистих даних під час оформлення документів. Вона також виступила проти того, щоб сертифікати про вакцинацію заважали людям подорожувати.

Майкл Райан, керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, не виключає введення паспортів у майбутньому, але поки не рекомендує робити їх обов'язковими. За його словами, документи створять дискримінацію, адже не у всіх країнах поки є широкий доступ до вакцин.

"Однак ми маємо намір продовжувати обговорювати це питання в майбутньому. Його на регулярній основі розглядає комітет з надзвичайних ситуацій", — підкреслив Райан.