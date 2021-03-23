Кабмін зобов'язав не пускати в Україну людей без негативних ПЦР-тестів

Українські прикордонники вимагатимуть свіжу довідку, незалежно від країни прильоту.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні зробив негативний результат ПЦР-тесту обов'язковою умовою для в'їзду в Україну з 22 березня. Про нові обмежувальні заходи міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів під час онлайн-брифінгу.

За словами голови МОЗ, відтепер для прибуття в Україну кожна людина повинна надати на кордоні довідку про те, що вона не хвора на коронавірус. Тестування потрібно пройти не пізніше, ніж за 48 годин до поїздки. Максим Степанов підкреслив, що обмеження вводиться для всіх країн без винятку, незалежно від санітарно-епідемічної ситуації.

У постанові на сайті Кабміну зазначається, що при в'їзді в Україну іноземним громадянам і особам без громадянства потрібно показати довідку про негативний ПЦР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду. Виняток становлять іноземці, які постійно проживають на території України, а також представників міжнародних місій і акредитованих організацій. Українці при поверненні на батьківщину повинні показати результати тестування, проведеного максимум за 48 годин до в'їзду або ж пройти 14-денну самоізоляцію.

Крім того, МОЗ ввело чіткі індикатори та критерії для територіальних громад, за якими місцева влада може визначати рівень небезпеки. Якщо показники перевищать безпечну норму, керівництво міста або громади зможе самостійно посилювати заходи і навпаки.

Раніше під час "Години запитань до уряду" Максим Степанов розповів у Верховній Раді, що МОЗ винесло на розгляд Кабміну вимогу про негативний результат тестування методом ПЦР для перетину українського кордону.

До цього заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що українцям почнуть видавати довідки про вакцинацію від коронавірусу, якщо вони будуть потрібні для поїздки в інші країни. За словами головного санітарного лікаря, МОЗ безкоштовно видасть такий документ будь-якому громадянину, який двічі отримав вакцину. Він запевнив, що українцям для подорожей не знадобляться спеціальні паспорти про вакцинацію.

"Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію", — пояснив Ляшко.