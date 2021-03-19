Условием въезда в Украину станет негативный ПЦР-тест, – Степанов

Тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в страну.

Украина введет условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде.

"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривает", – сказал министр.

По его словам, тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в страну.

"Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов", – добавил он.

Степанов также сообщил, что Украина переходит ко второму этапу вакцинации. По его словам, со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей.

Отметим, ранее Европейская комиссия (ЕК) сформулировала свое предложение о создании Green Pass (цифрового зеленого сертификата) для обеспечения свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19.