Умовою в'їзду в Україну стане негативний ПЛР-тест, — Степанов
Тест повинен бути зроблений за 48 годин до в'їзду в країну.
Україна введе умовою в'їзду в країну негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді.
"Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачає", — сказав міністр.
За його словами, тест повинен бути зроблений за 48 годин до в'їзду в країну.
"Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуте, і громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест за 48 годин", — додав він.
Степанов також повідомив, що Україна переходить до другого етапу вакцинації. За його словами, з наступного тижня починається робота стаціонарних пунктів щеплення і вакцинації сімейних лікарів.
Зазначимо, раніше Європейська комісія (ЄК) сформулювала свою пропозицію про створення Green Pass (цифрового зеленого сертифіката) для забезпечення вільного пересування громадян всередині ЄС під час пандемії COVID-19.