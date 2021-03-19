Украина переходит ко второму этапу вакцинации, - Степанов

Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина переходит ко второму этапу вакцинации. Об этом Степанов рассказал во время выступления в Верховной Раде.

"Мы перешли ко второму этапу вакцинации", — сказал министр

По его словам, со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей.

План вакцинации включает в себя 5 этапов:

Вакцинация людей с критическим риском заражения. Это медики и персонал, который предоставляет помощь больным на коронавирус и люди в домах престарелых. Также военные ООС, которые находятся на передовой. Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском заразиться: соцработников, людей старше 80 лет и другой медперсонал. Вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции поддержки и безопасности жизнедеятельности страны — полиция, СБУ, учителя и ГСЧС. Вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Люди возрастом от 60 до 64 лет с сопутствующими болезнями. Вакцинация других категорий граждан, которые не входят в группу риска.

В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.