Україна переходить до другого етапу вакцинації, — Степанов

З наступного тижня починається робота стаціонарних пунктів щеплення і вакцинації сімейних лікарів.

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна переходить до другого етапу вакцинації. Про це Степанов розповів під час виступу у Верховній Раді.

"Ми перейшли до другого етапу вакцинації", — сказав міністр

За його словами, з наступного тижня починається робота стаціонарних пунктів щеплення і вакцинації сімейних лікарів.

План вакцинації складається з 5 етапів:

Вакцинація людей з критичним ризиком зараження. Це медики і персонал, який надає допомогу хворим на коронавірус і люди в будинках для людей похилого віку. Також військові ООС, які знаходяться на передовій. Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком заразитися: соцпрацівники, люди старше 80 років та інший медперсонал. Вакцинація людей з високим ризиком інфікування і тих, хто виконує функції підтримки і безпеки життєдіяльності країни — поліція, СБУ, вчителі та ДСНС. Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Люди віком від 60 до 64 років із супутніми хворобами. Вакцинація інших категорій громадян, які не входять до групи ризику.

В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.