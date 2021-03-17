В Европе намерены ввести "зеленые сертификаты" для свободы передвижения

Документ будет включать имя, дату рождения, дату выдачи, сведения о вакцине или тесте, а также информацию о выздоровлении.

Европейская комиссия (ЕК) сформулировала свое предложение о создании Green Pass (цифрового зеленого сертификата) для обеспечения свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Этот сертификат будет сообщать, был ли человек вакцинирован, прошел ли он недавний тест с отрицательным результатом или вылечился от COVID-19 и обладает антителами.

Член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что с помощью Green Pass "мы хотим обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями этим летом". В то же время он подчеркнул, что наличие такого сертификата "не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом не дискриминирует граждан".

Сообщается, что сертификат будет бесплатным и доступным в цифровом или бумажном формате. Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и возможности проверки подлинности документа.

Еврокомиссия заверила, что будут созданы условия, гарантирующие, что все сертификаты могут быть проверены в ЕС. Она поддержит государства-члены при технической реализации программы выпуска сертификатов.

Никакие персональные данные обладателей сертификатов не будут проходить контроль при проверке документа или сохраняться в проверяющем государстве ЕС, обещают в ЕК.

Сертификаты будут включать такие данные: имя, дата рождения, дата выдачи, сведения о вакцине или тесте, о выздоровлении и QR-код. Эти данные можно будет проверять только для подтверждения и удостоверения подлинности и действительности сертификатов.

Сертификаты будут выпускаться на языке выдавшего государства, а также на английском языке.

В сертификат будут вноситься данные о вакцинации только препаратами, одобренными в ЕС.

Green Pass будет действителен во всех государствах-членах ЕС, а также предложен для применения в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Его будут выдавать не только гражданам ЕС и членам их семей, но людям, не являющимся гражданами ЕС, которые проживают в Евросоюзе, и персонам, имеющим право путешествовать в другие государства-члены ЕС.

В ЕК заверили, что сертификат – это временная мера, которую приостановят, если ВОЗ объявит об окончании чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19.

Предложение Еврокомиссии о Green Pass должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Напомним, треть украинцев (33%) готовы сделать прививки против COVID-19 в ближайшие месяцы, 61% – не готовы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Киевским международным институтом социологии" (КМИС). Главной причиной нежелания делать прививки является недоверие к вакцине – об этом сказали 54% среди тех, кто не готов вакцинироваться. В том числе 38% заявили о недоверии к любым вакцинам, 6,2% сомневаются в качестве и безопасности вакцины, 5,7% не устраивает предлагаемая вакцина.

Временной промежуток между прививками вакциной от коронавируса AstraZeneca увеличен с 28 до 90 дней. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологическим препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней", – сказал он.

Производитель вакцины AstraZeneca заявляет, что после анализа данных безопасности, они не выявили повышения риска образования тромбов. Риск образования тромбов в крови среди вакцинированных даже ниже, чем средний уровень у населения в целом.