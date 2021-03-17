Ляшко: промежуток между дозами вакциной AstraZeneca увеличен до 90 дней

Ранее вторую дозу вакцины можно было вводить через 28 дней.

Временной промежуток между прививками вакциной от коронавируса AstraZeneca увеличен с 28 до 90 дней.

Об этом заявил Фокусу главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологическим препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней", – сказал он.

По его словам, такое решение не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает интервал 4-12 недель.

Отмечается, что дискуссия об увеличении интервала началась после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet была опубликована статья об эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной дозы, через 12 недель.

Ранее по промежуточным результатам четырех рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в Бразилии, Южной Африке и Великобритании, для быстрого достижения максимальной пользы для здоровья правительство Британии приняло политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочку второй дозы вакцины ChAdOx1 nCoV-19 в 12 недель после введения первой дозы.

По словам Ляшко, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составила 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением.

Поддерживая стратегию иммунизации с большим интервалом, эффективность вакцины была существенно выше – 81,3% после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше.

В итоге увеличить до 12 недель интервалы между первой и второй дозой рекомендовали в Канаде, Германии и Франции.

"Учитывая позицию НТГЕИ (Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики, – ред.) и результаты международных исследований оперативным штабом Минздрава было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты вакцины от Oxford/AstraZeneca, производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами", – сказал Ляшко.

Также, по его словам, внедрение этой рекомендации НТГЕИ потребует от Минздрава незначительного корректирования подходов к проведению вакцинальной кампании на первых этапах. Уже сегодня (17 марта) запланировано селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения указанной рекомендации.

Ранее Ляшко заявил, что отказ некоторых стран от использования вакцин против COVID-19 не повлияет на сертификацию препаратов.

В свою очередь, британский производитель вакцины AstraZeneca заявляет, что после анализа данных безопасности, они не выявили повышения риска образования тромбов. Производитель заявляет, что риск образования тромбов в крови среди вакцинированных даже ниже, чем средний уровень у населения в целом.

Кроме того, заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко сообщал, что Украине пока что не следует отказываться от вакцины Covishield, которая была произведена по лицензии AstraZeneca. По его словам, в стране на сегодняшний день не было сделано достаточного количество прививок, "чтобы делать какие-то выводы" относительно качества вакцины.