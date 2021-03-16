Ляшко объяснил, почему другие страны должны признать вакцину AstraZeneca: "Никаких проблем"

Государство должно признать вакцину, если ее утвердила Всемирная организация здравоохранения.

Отказ некоторых стран от использования вакцин против COVID-19 не повлияет на сертификацию препаратов. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в комментарии Телеграм-каналу Минздрава "Коронавірус_інфо".

Замминистра назвал фейком информацию о том, что страны могут не признать какую-либо вакцину. По его словам, международное свидетельство о вакцинации действует, если вакцина утверждена Всемирной организацией здравоохранения. Это международное медико-санитарное правило обязаны соблюдать все государства-члены ВОЗ.

В настоящее время организация одобрила такие вакцины:

Pfizer / BioNTech (BNT162b2);

AstraZeneca / Oxford University ‎с производственными площадками в Индии и Корее (AZD1222);

Moderna (mRNA-1273).

"При вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования возникать не будет", — подытожил Виктор Ляшко.

Ранее посол Украины Евгений Корнийчук заявил, что Израиль не собирается одобрять вакцину CoviShield, которую колют украинцам. Из-за этого у дипломатов возникли проблемы со взаимным признанием паспортов вакцинации против COVID-19. Пока израильское правительство использует вакцины Pfizer и Moderna.

Недавно Эстония решила приостановить использование вакцины производства AstraZeneca из-за гибели 31-летнего спасателя. Мужчина умер вскоре после прививки, поэтому Департамент здоровья решил перестраховаться и провести расследование. Аналогичное решение относительно вакцины CoviShield приняли в Австрии из-за осложнений. Там 49-летняя женщина скончалась в результате нарушения свертываемости крови, а у 35-летней пацентки появилась тромбоэмболия легочной артерии.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что после вакцинации от препаратом Covishield госпитализировали человека. Всего зафиксировано более 100 сообщений о случаях побочных эффектов после вакцинации.