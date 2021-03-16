Ляшко пояснив, чому інші країни повинні визнати вакцину AstraZeneca: "Ніяких проблем"

Держава повинна визнати вакцину, якщо її затвердила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Відмова деяких країн від використання вакцин проти COVID-19 не вплине на сертифікацію препаратів. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив у коментарі телеграм-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо".

Заступник міністра назвав фейком інформацію про те, що країни можуть не визнати будь-яку вакцину. За його словами, міжнародне свідоцтво про вакцинацію діє, якщо вакцина затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це міжнародне медико-санітарне правило зобов'язані дотримуватися всі держави-члени ВООЗ.

Наразі організація схвалила такі вакцини:

Pfizer/BioNTech (BNT162b2);

AstraZeneca/Oxford University з виробничими майданчиками в Індії та Кореї (AZD1222);

Moderna (mRNA-1273).

"При вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield від Astra Zeneca/Oxford University ніяких проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання виникати не буде", — підсумував Віктор Ляшко.

Раніше посол України Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль не збирається схвалювати вакцину CoviShield, яку колють українцям. Через це в дипломатів виникли проблеми із взаємним визнанням паспортів вакцинації проти COVID-19. Поки ізраїльський уряд використовує вакцини Pfizer і Moderna.

Нещодавно Естонія вирішила призупинити використання вакцини виробництва AstraZeneca через загибель 31-річного рятувальника. Чоловік помер незабаром після щеплення, тому Департамент здоров'я вирішив перестрахуватися і провести розслідування. Аналогічне рішення щодо вакцини CoviShield прийняли в Австрії через ускладнення. Там 49-річна жінка померла в результаті порушення згортання крові, а у 35-річної пацієнтки з'явилася тромбоемболія легеневої артерії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що після вакцинації препаратом Covishield госпіталізували людину. Усього зафіксовано понад 100 повідомлень про випадки побічних ефектів після вакцинації.