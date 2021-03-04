После вакцинации Covishield зафиксировано 126 случаев побочных эффектов, - Радуцкий

Один из случаев был серьезным и привел к госпитализации.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что после вакцинации от коронавируса госпитализировали человека. Всего зафиксировано более 100 сообщений о случаях побочных эффектов после вакцинации. Об этом Радуцкий написал в Twitter.

По его словам, всего зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, что более 1% от всех вакцинаций.

"Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", — заявил он.

Радуцкий говорит, что за сутки вакцину получили 2680 человек. Меньше всего — на Закарпатье. Там вакцинировали 30 человек. Больше всего — на Днепропетровщине. За сутки в регионе иммунизировали 350 человек.

За неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев.

По его словам, сейчас задействовано 45 мобильных бригад по иммунизации.

"Но почему так медленно продвигается процесс прививки? Нам анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складам", — заявил он.

Напомним, в Минздраве заявляли о планах привлечения знаменитостей к вакцинации, чтобы завлечь украинцев к ней. Ранее министр Максим Степанов публично вакцинировался индийской вакциной CoviShield. Отметим, что по последним заявлениям в МОЗ, китайская вакцина Sinovac должна прибыть в Украину до 6 марта.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.