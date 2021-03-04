Після вакцинації Covishield зафіксовано 126 випадків побічних ефектів, — Радуцький

Один із випадків був серйозним і призвів до госпіталізації.

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що після вакцинації від коронавірусу госпіталізували людину. Всього зафіксовано понад 100 повідомлень про випадки побічних ефектів після вакцинації. Про це Радуцький написав у Twitter.

За його словами, всього зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, що більше 1% від всіх вакцинацій.

"Один випадок кваліфікований як серйозний і призвів до госпіталізації людини", — заявив він.

Радуцький говорить, що за добу вакцину отримали 2 680 осіб. Найменше — на Закарпатті. Там вакцинували 30 осіб. Найбільше — на Дніпропетровщині. За добу в регіоні імунізували 350 осіб.

За тиждень вакцину отримали майже 10 тисяч українців.

За його словами, зараз задіяно 45 мобільних бригад з імунізації.

"Але чому так повільно просувається процес щеплення? Нам анонсували 500 мобільних бригад. Працює тільки 10% від запланованої кількості. Уся перша партія вакцин розвезена у регіональні склади", — заявив він.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявляли про плани залучення знаменитостей до вакцинації, щоб заманити українців до неї. Раніше міністр Максим Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною CoviShield. Зазначимо, що з останніх заяв у МОЗ, китайська вакцина Sinovac повинна прибути в Україну до 6 березня.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі та на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму та Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.