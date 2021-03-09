Израиль не одобрил вакцину CoviShield, возможны проблемы с туристами, – посол

На сегодняшний день в стране фактически используют лишь две вакцины – Pfizer и Moderna

Украина ведет переговоры с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.

Об этом в понедельник, 8 марта в эфире Украина 24 сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"В Израиле высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины – Pfizer и Moderna. Были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", – сказал Корнийчук.

По словам дипломата, хасиды, являющиеся основными израильскими туристами в Украине, начали интересоваться, на каких условиях они смогут посетить Умань и нужен ли им для этого паспорт вакцинации.

"Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение", – пообещал Евгений Корнийчук.

Ранее сообщалось, что Израиль с 8 марта разрешил въезд некоторым категориям иностранцев. Накануне также разрешили возвращение израильтян в страну.

Въезд для иностранцев будет ограничен. В ближайшие две недели его разрешат:

супругам или родителям гражданина или резидента Израиля;

профессиональным спортсменам для участия в соревнованиях;

лицам, чья деятельность имеет жизненно важное значение для внешней политики или национальной безопасности Израиля;

тем, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции;

иностранным рабочим.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield госпитализировали человека. Всего зафиксировано более 100 сообщений о случаях побочных эффектов после вакцинации.

Фокус писал о том, что Далай-лама вакцинировался препаратом Covishield, который используют в Украине.