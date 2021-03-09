Израиль не одобрил вакцину CoviShield, возможны проблемы с туристами, – посол
На сегодняшний день в стране фактически используют лишь две вакцины – Pfizer и Moderna
Украина ведет переговоры с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.
Об этом в понедельник, 8 марта в эфире Украина 24 сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
"В Израиле высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины – Pfizer и Moderna. Были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", – сказал Корнийчук.
По словам дипломата, хасиды, являющиеся основными израильскими туристами в Украине, начали интересоваться, на каких условиях они смогут посетить Умань и нужен ли им для этого паспорт вакцинации.
"Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение", – пообещал Евгений Корнийчук.
Ранее сообщалось, что Израиль с 8 марта разрешил въезд некоторым категориям иностранцев. Накануне также разрешили возвращение израильтян в страну.
Въезд для иностранцев будет ограничен. В ближайшие две недели его разрешат:
- супругам или родителям гражданина или резидента Израиля;
- профессиональным спортсменам для участия в соревнованиях;
- лицам, чья деятельность имеет жизненно важное значение для внешней политики или национальной безопасности Израиля;
- тем, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции;
- иностранным рабочим.
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield госпитализировали человека. Всего зафиксировано более 100 сообщений о случаях побочных эффектов после вакцинации.
Фокус писал о том, что Далай-лама вакцинировался препаратом Covishield, который используют в Украине.