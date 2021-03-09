Ізраїль не схвалив вакцину CoviShield, можливі проблеми з туристами, — посол

На сьогодні в країні фактично використовують лише дві вакцини — Pfizer і Moderna

Україна веде переговори з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації від коронавірусу.

Про це в понеділок, 8 березня в ефірі Україна 24 повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"В Ізраїлі високий рівень вакцинації, сьогодні вони колють фактично тільки дві вакцини — Pfizer і Moderna. Були переговори щодо взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки не збирається схвалювати", — сказав Корнійчук.

За словами дипломата, хасиди, які є основними ізраїльськими туристами в Україні, почали цікавитися, на яких умовах вони зможуть відвідати Умань і чи потрібен їм для цього паспорт вакцинації.

"Ми над цим питанням працюємо спільно і прийматимемо найближчим часом рішення", — пообіцяв Євген Корнійчук.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль з 8 березня дозволив в'їзд деяким категоріям іноземців. Напередодні також дозволили повернення ізраїльтян в країну.

В'їзд для іноземців буде обмежений. У найближчі два тижні його дозволять:

подружжю або батькам громадянина або резидента Ізраїлю;

професійним спортсменам для участі в змаганнях;

особам, чия діяльність має життєво важливе значення для зовнішньої політики чи національної безпеки Ізраїлю;

тим, хто іммігрує і не може змінити дату своєї імміграції;

іноземним робітникам.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що після вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield госпіталізували людину. Всього зафіксовано понад 100 повідомлень про випадки побічних ефектів після вакцинації.

Фокус писав про те, що Далай-лама вакцинувався препаратом Covishield, який використовують в Україні.