Далай-лама вакцинировался препаратом Covishield, который используют в Украине (видео)

"Это инъекция очень, очень полезна для предотвращения серьезных проблем", — заявил тибетский лидер.

85-летнему Далай-ламе вкололи индийскую вакцину Covishield от производителя AstraZeneca / Oxford, такие же препараты используют в Украине. Пресс-служба духовного лидера из Тибета опубликовала видеозапись процедуры на официальном YouTube-канале, подробности передает Associated Press.

Далай-Лама вакцинировался 6 марта в больнице города Дхармсала на севере Индии. После укола он призвал общественность не бояться прививок.

"Это инъекция очень, очень полезна для предотвращения серьезных проблем", — заявил тибетский лидер.

Врач из местного госпиталя рассказал, что Далай-Лама пришел к ним для вакцинации, как обычный пациент. Перед уколом медики около 30 минут его обследовали. Вместе с духовным наставником за прививками пришли еще 10 человек, которые вместе с ним живут.

[ + – ] Далай-лама вакцинировался и обратился к людям

Ранее известным украинцам вкололи вакцину против COVID-19 в прямом эфире ток-шоу "Право на власть". Ведущая программы Наталья Мосейчук назвала процедуру "беспрецедентным шагом", на который организаторы решились ради популяризации прививок. Первыми вакцину получили врачи, включая президента ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва. Приводим полный список знаменитостей, которые получили прививку после медиков:

Екатерина Булавинова — врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ;

Руслана Лыжичко — певица;

Наталья Мосийчук — журналистка;

Александр Педан — шоумен;

Сергей Конюшок — спортсмен;

В студию также пригласили медика, который следил за состоянием всех участников телевизионной акции после укола.

Недавно глава Минздрава Максим Степанов заявил в Верховной Раде, что до конца 2021 года вакцину против коронавирусной инфекции смогут получить абсолютно все совершеннолетние украинцы. По слова министра, правительство подготовило пять этапов вакцинации, во время которой будут использовать только безопасные и эффективные препараты.

Писали также, как мэр аргентинского города Роке Перес вакцинировался, держа в руках потрет президента России Владимира Путина. Хуан Карлос "Чинча" Гаспарини получил инъекцию российского "Спутника V" и заявил, что гордится руководителем Кремля.