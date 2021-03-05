"Горжусь им": в Аргентине мэр вакцинировался "Спутником V" с портретом Путина в руках

Глава аргентинского города не верит, что президент РФ Владимир Путин "собирается отравить" людей при помощи вакцины.

Мэр города Роке Перес по имени Хуан Карлос "Чинча" Гаспарини привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V", держа в руках потрет Владимира Путина. Он разместил соответствующее фото на своей странице в Twitter, подробности передает издание La Nacion.

На снимке Хуан Карлос сидит на стуле в защитной маске и свободной рукой придерживает портрет Владимира Путина в белой рамке, пока медсестра протирает место для укола. Когда журналисты расспросили его о таком поступке, глава города заявил следующее:

"Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирался нас отравить, а он спасает нам жизни".

[ + – ] Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался с портретом Владимира Путина Фото: Twitter Chinchu Gasparini

Хуан Карлос руководит городом Роке Перес, который расположен в провинции Буэнос Айрес. В своей публикации он выразил благодарность президенту Аргентины Альберто Фернандеса, вице-президента Кристину Киршнер и губернатору Акселя Кичиллофа.

Ранее стало известно, что Аргентина начала массовую вакцинацию российским препаратом "Спутник V" вслед за Беларусью. В декабре 2020 года в страну прибыла первая партия из 300 тысяч доз вакцины, всего планируют доставить 10 миллионов доз. Кроме "Спутника V", аргентинское правительство заказало вакцины от Pfizer и BioNTech.

Тем временем, российскую вакцину одобрили Венгрия и Словакия. На этом фоне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало ускоренную проверку "Спутник V". Вполне вероятно, что результаты исследования позволят закупать препарат всем 27 странами Евросоюза. Представители ЕМА подчеркнули, что будут тестировать вакцину до тех пор, пока не получат весомые доказательства ее эффективности и безопасности. Работу решили ускорить, разрешив ученым присылать данные в реальном времени, не дожидаясь окончательных результатов.

Также сообщалось, что сам Владимир Путин не спешит получать российскую прививку от коронавируса. По его словам, она не входит в его план вакцинации.

"Я прививаюсь от гриппа и пневмококка. А потому, чтобы привиться ещё и от коронавируса, мне сперва надо проконсультироваться с доктором", — объяснил Путин.