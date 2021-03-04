В Евросоюзе начали проверку российской вакцины "Спутник V" в ускоренном режиме

На территории Евросоюза российскую вакцину уже самостоятельно одобрила Венгрия, а Словакия заказала первую поставку.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало в ускоренном режиме проверку российской вакцины "Спутник V", результаты которой, возможно, откроют путь к ее одобрению всеми 27 странами Евросоюза.

Об этом пишет Reuters.

EMA будет рассматривать данные текущих испытаний вакцины до тех пор, пока не получит достаточно доказательств ее безопасности и эффективности. После этого, возможно, будет выдано официальное разрешение на ее продажу.

В EMA также хотят ускорить процесса утверждения вакцины, позволяя исследователям отправлять результаты в режиме реального времени, еще до того, как будут готовы окончательные данные испытаний.

"Хотя EMA не может назвать точные сроки, для оценки заявки должно потребоваться меньше времени, чем обычно, благодаря работе, проделанной ранее во время непрерывного обзора препаратов", – говорится в сообщении.

Руководитель российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что это важный момент, чтобы доказать качество "Спутника V" .

"Спутник V" может послужить мостом между Россией и Европой, но ее рассмотрение не должно застрять в политике", – сказал он.

На территории Евросоюза российскую вакцину уже самостоятельно одобрила Венгрия, а Словакия заказала первую поставку.

Напомним, в Украине запретили регистрацию "Спутника V" и других российских вакцин.

В США также отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что не понимает логику Российской Федерации, предлагающей поставки своей вакцины по всему миру, но не вакцинировав при этом всех своих жителей.