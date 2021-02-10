В Украине запретили регистрацию "Спутника V" и других российских вакцин

Согласно постановлению, в Украине запрещена регистрация вакцин и других медпрепаратов для COVID-19, которые разработаны и изготовлены в стране-агрессоре.

Кабмин официально запретил регистрировать российские вакцины от коронавируса. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте правительства.

Согласно постановлению, в Украине запрещена регистрация вакцин и других медпрепаратов для COVID-19, которые разработаны и изготовлены в стране-агрессоре.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой государством-агрессором, запрещается", — сказано в документе.

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

С 1 февраля на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. Правозащитники уже сообщают о случаях отказа от вакцинации российской вакциной "Спутник V" в оккупированной части Луганской области.