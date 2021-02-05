Жители ОРЛО отказываются прививаться "Спутником V", боевики грозят увольнениями, - правозащитники

Медикам угрожают невыплатой премий, а "чиновникам" — увольнением и отказом в оплате больничного в случае заражения коронавирусом.

Правозащитники сообщают о случаях отказа от вакцинации российской вакциной "Спутник V" в оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в Facebook.

В Красном Луче, Антраците и Лутугино от вакцинации отказываются медики, боевики "народной милиции" и те, кто работает в оккупационных администрациях. Уже известно о почти 30 отказах, но цифра постоянно растет.

Сообщается, что медикам угрожают невыплатой премий, боевикам — увольнением и отправкой на передовую, а "чиновникам" — увольнением и отказом в оплате больничного в случае заражения коронавирусом.

Напомним, с 1 февраля на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о новом виде нарушения прав человека на аннексированном Россией полуострове: крымчан заставляют принудительно вакцинироваться от коронавируса.

Как заявили российским СМИ представители самопровозглашенных властей т.н. "ДНР", вакцинация в "республике" официально стартовала с 1 февраля, а за первый час было зарегистрировано 700 заявок на процедуру. По словам главаря местной "администрации" Дениса Пушилина, списки "первоочередников" составляют медицинские сотрудники, преподаватели и работники социальной сферы.